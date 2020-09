© Copyright : le360

Interprète de la Aïta Jabalia, Chama Zaz est décédée hier, lundi 28 septembre, à l'âge de 67 ans. Ses funérailles se sont déroulées en présence de quelques personnes seulement, à cause des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Témoignages.

Les funérailles de Chama Zaz ont eu lieu ce mardi 29 septembre après la prière d’Addohr, au douar Rouf dans les montagnes du Rif, près de la ville de Taounate. Quelques membres de sa famille et de ses amis, membres de la troupe de Aïta Al Jabalia y ont assisté.

Hassania Chbouchi, amie de la défunte et qui a travaillé à ses côtés jusqu’au début des années 90, garde d’elle le souvenir d’une personne sincère, intègre, fidèle et loyale.

«C’est une femme d’une gentillesse et d’une générosité remarquable. Nous avons travaillé ensemble dans les années 90, ensuite, je me suis retirée [de la troupe] après m’être mariée et j'ai eu des enfants», a-t-elle confié devant Le360.

Le fils de Chama Zaz, Mohammed Mettioui, était visiblement touché et triste: «elle nous a laissé, nous sommes à présent orphelins», a-t-il eu la force de dire, interrogé par Le360.