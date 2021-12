© Copyright : Adil Gadrouz / le360

La galerie casablancaise, Les Tours végétales, accueille du 23 décembre 2021 au 10 janvier 2022, l’exposition «Auto-pop-traits» de l’artiste peintre, Lamia Tahour. Une immersion dans un monde inspiré de la mode et du pop-art, qui met en avant la beauté de la femme. Les images.

Au cœur d’un univers chargé de couleurs vives, sur peintures, collages de magazine, ou bustes perlés, Lamia Tahour, artiste peintre, nous fait voyager dans son monde intérieur, inspiré de la mode et du pop-art, en mettant à l’honneur la femme moderne, indépendante, assumée et inspirante.

Tels des autoportraits, les œuvres singulières de cette artiste rbatie reflètent la beauté féminine dans toutes ses formes. On y aperçoit des femmes semblables à celles de magazines fashion dont l’artiste a toujours admiré les couvertures. On y retrouve également des photos de références cinématographiques, des images de mangas, qui viennent s’adosser aux créations picturales et originales de l’artiste.

«Je mets à l'honneur la femme, à travers plusieurs portraits de femmes, qui s’inspirent du monde du pop-art, des covers de magazine de mode féminine. Ce sont des femmes qui dégagent de la force. C’est une énergie très sensuelle et très positive que je cherche à transmettre à travers mes créations», déclare Lamia Tahour.

Cette artiste peintre fait preuve d’une grande créativité en explorant de multiples médiums artistiques. Sans aucune peur d’utiliser ce qui peut lui tomber sous la main, elle mixe plusieurs éléments et parvient à faire ressortir une histoire unique dans chacune de ses créations artistiques.

Au cœur de ses œuvres, Lamia Tahour intègre des messages à la fois forts et humoristiques, en français, mais également en arabe, sa langue natale, afin d’inspirer toutes les jeunes femmes marocaines. Un retour aux sources qu’elle ne manque pas de valoriser au sein de ses toiles comme de ses œuvres bustes, en faisant appel à divers symboles identitaires relatifs au Maroc, tels que la mosaïque ou encore l’écriture arabe.

«Je prône beaucoup de messages qui sont adressés à la femme marocaine, en arabe, et qui représentent nos conflits intérieurs, entre la femme traditionnelle et la femme d’aujourd’hui qui s’assume, qui se développe, s’émancipe, qui a soif de liberté et d’exister», ajoute-t-elle.

En transmettant ces messages qui viennent sublimer son œuvre, l’artiste s’engage à défendre plusieurs valeurs, telles que la force, la protection, le pardon, ou encore l’amour, essentielles à l’épanouissement de toute femme, en espérant pouvoir éveiller les consciences à sa manière, et voir rayonner chez la femme sa robustesse, sa bienveillance et son aspect protecteur.

Née au Maroc, Lamia Tahour appartient à un groupe émergent d’artistes novateurs. Elle a étudié le design d’intérieur et l’art en passant de Montréal à Paris, pour finir dans son pays d’origine, le Maroc. Elle est actuellement architecte d’intérieur à Rabat. A travers sa créativité fantaisiste, elle critique et réveille les consciences.