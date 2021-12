© Copyright : said bouchrit / Le360

Rencontré vendredi 4 décembre 2021, lors de l’annonce de la sortie de "Talayne", le nouveau single signant le come-back du groupe marocain Mazagan, Issam Kamal s’est confié sur les raisons de son retour au sein du groupe et sur l'avenir de sa carrière.

Après huit ans d’absence, Issam Kamal a annoncé son retour au sein du groupe Mazagan à l’occasion de la sortie du single Talayne signant le come-back du groupe que l’artiste définit comme créateur du Chaabi-groove.

«Le groupe s’est reformé un peu par hasard. Nous avons vécu tellement de choses fortes par le passé. Malgré la séparation, nous sommes restés amis et en contact. Même sur mes projets solo, les autres membres du groupe étaient impliqués, donc suite à cela nous avons décidé de reformer le groupe et de travailler sur de nouveaux projets», a déclaré Issam Kamal.

L’artiste a également appelé les artistes marocains à former des groupes et annoncé sa volonté de sortir un album solo en français.

«Même si nous avons décidé de reformer le groupe, je vais continuer a travaillé sur des projets solo. J’ai toujours rêvé de chanter en français et dernièrement, j’ai passé pas mal de temps en France; donc j’ai enregistré un album en français que je sortirai sous le nom de Issam Kamal», a confié l’artiste.

Issam a également fait part de ce qui l’a poussé à recourir à la greffe de cheveux.

«C’est une chose qui est devenue banale chez les artistes homme et même les hommes en général, Il y a un ami, un artiste dont je ne dirais pas le nom, qui ne me lâchait pas avec ça et du coup je l'ai fait, mais ce n’est pas pour autant que je vais arrêter de porter des chapeaux», a-t-il souligné.