Vidéo. Le festival de Cannes de retour, des paillettes mais pas d'embrassades sur le tapis rouge

Le réalisateur américain Spike Lee, présidera le jury de la 74ème édition du festival de Cannes

© Copyright : DR

Le Festival de Cannes s’ouvre ce mardi 6 juillet. Après une interruption d’un an, le plus célèbre et le plus ancien des festivals de cinéma dans le monde sera une belle occasion de rencontres pour les acteurs et cinéastes internationaux.