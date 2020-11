© Copyright : Le360

La seconde édition du Festival du poème bédouin-hassani, organisée du 20 au 22 novembre derniers dans la commune de Foum El Oued, à l'initiative de la direction régionale de la Culture, a tenu toutes ses promesses. Reportage.

Cette manifestation, organisée sous le thème de "La poésie hassanie: une célébration de l'Homme, de l'histoire et de l’espace", vise à impulser une nouvelle dynamique à la culture et aux arts dans la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux.

Cette manifestation s'est tenue dans un espace saharien loin du vacarme de la ville, à près de 8 kilomètres de Laâyoune, chef-lieu du Sahara Marocain.

Cette manifestation ambitionne de contribuer à la diffusion du patrimoine hassani et à le sauvegarder. La seconde édition du Festival du poème bédouin-hassani a été organisée sous une forme virtuelle, pandémie du Covid-19 oblige.

Elle a été diffusée sur les comptes de réseaux sociaux de la direction régionale de la Culture.