© Copyright : le360

Elue Miss Maghreb 2016, Hind Sdassi a, depuis, réussi à se frayer un chemin dans le monde artistique. Après la sortie de son single «Kifash Nkhallik» (comment te laisser?), en featuring avec le célèbre artiste-compositeur Mohamed Rifai, la jeune marocaine a fait l’objet d’une menace de mort. Plus de détails dans cet entretien.

Après son morceau Kiyat Al Gharam (Chagrin d’amour) sorti le 1er juillet 2021, la jeune Marocaine, Hind Sdassi, enchaîne les succès. Cette fois-ci, elle revient avec un tube sensationnel Kifash Nkhallik (Comment te laisser?), produit en featuring avec l’artiste-compositeur Mohamed Rifai.

A ce jour, le morceau a cumulé plus de 8 millions de vues sur YouTube, devenant ainsi la 6e tendance de ce média social.

Dans un entretien pour Le360, l’ancienne Miss Maghreb explique que «l’idée est née en plein tournage du clip de Kiyat Al Gharam. Mohamed Rifai m’a proposé de la chanter en duo avec lui, chose que j’ai faite. Et après la sortie du single, nous nous sommes rendus compte que nous avions bien fait de la faire en duo, car elle n’aurait jamais connu autant de succès si elle avait été chantée en solo, que ce soit par lui ou par moi».

La jeune Marocaine a également précisé avoir suivi quelques cours de chant, mais pour elle, il ne s’agit pas simplement d’avoir une voix de diva. «Certes je n’ai pas le talent d’Oum Kalthoum ou de Fairouz, mais ma voix et mon travail ont porté leurs fruits avec ce morceau qui a dépassé les 7 millions de vues. Le plus important à mes yeux est d’avoir produit une belle chanson qui a fait vibrer le cœur des Marocains» ajoute-t-elle.

S’agissant des rumeurs de menaces de mort qu’elle a reçues, Hind Sdassi, n’hésite pas à confirmer les faits en révélant quelques détails de cette histoire préoccupante. En effet, elle soulève que «cela s’est passé à Marrakech en plein tournage du vidéo-clip de Kiyat Al Gharam. Un jour, de bon matin, en me réveillant, je reçois de longs messages me menaçant de mort. Prise par la peur et la panique, j’ai décidé de déposer une plainte auprès du procureur du Roi, et jusqu’à présent, l’enquête se poursuit pour identifier la personne derrière ces menaces terrifiantes».

Divorcée et maman d’un jeune garçon, Hind Sdassi, tient également à mettre au clair quelques points autour de ses préférences amoureuses. «Je suis une mère célibataire d’un jeune garçon, et je ne trouve aucun problème à épouser un homme déjà marié. Notre religion qui est l’islam autorise les hommes à avoir 4 femmes, et je ne peux être contre».

Après avoir évoqué quelques aspects de sa vie privée, l’ancienne Miss Maghreb, révèle pour Le360 que quelques projets sont à venir, notamment dans le milieu de l’acting, et conclut en donnant quelques conseils beauté à la communauté féminine qui la suit de près.