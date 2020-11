© Copyright : Le360

A Fès, une seule salle de cinéma est actuellement en service. Les 12 autres sont délaissées, complètement en ruines et transformées en dépotoirs pour certaines. Reportage.

Ce sont des images qui font mal au cœur. Les salles de cinéma de la ville de Fès sont dans un état lamentable. Fermées et délaissées par leurs propriétaires, 12 salles ne sont plus que ruines. Seul le cinéma Empire, racheté et rénové par le groupe français Megarama, est en service et résiste contre la désaffection du public et des responsables de la ville.

«Ce cinéma aurait pu continuer à fonctionner et à être animé, mais ses propriétaires l’ont abandonné et nous ont abandonné nous aussi. Je suis opérateur de cinéma et là vous voyez bien ma situation, je me retrouve à vendre des cigarettes à l'unité», confie Azouz Khallouf, ex-projectionniste du cinéma Le Bijou.

A son tour, Rachid Cheikh, secrétaire national du Syndicat des métiers du cinéma, témoigne de ce qu’était cette salle. «C’était en effet un véritable bijou, non seulement sur le plan architectural, mais aussi sur le plan de l’affluence et des personnalités qui s’y sont succédé», affirme-t-il.

Les membres du syndicat ont proposé au Conseil de la ville de Fès de racheter tous les cinémas de la capitale spirituelle, de les rénover et de les remettre dans le circuit des salles de cinéma de proximité.