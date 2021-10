© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

La 25e édition du Festival Ciné-ville de Fès a été inaugurée mercredi soir 13 octobre 2021. Un bel hommage a été rendu au comédien Omar Azouzzi et au réalisateur Saïd Khallaf.

La ville de Fès abrite actuellement la 25e édition du Festival Ciné-ville de Fès. Cet évènement qui a démarré le 13 octobre se poursuivra jusqu’au 16 du même mois. Organisé par l’association créativité du cinéma méditerranéen, présidée par Rachid Cheikh, ce festival a rendu deux hommages à deux personnalités du cinéma marocain.

Le premier, le comédien Omar Azzouzi qui fait partie des pionniers du cinéma et de la télévision Marocaine, le second n’est autre que le cinéaste Saïd Khallaf auteur de One Miles in my shoes et dont le nom avait défrayé la chronique après l’explosion de l’affaire d’adultère dont a été accusée, à tort, la comédienne Najat El Ouafi.