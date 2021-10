© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

La Fondation CDG abrite une belle exposition d'œuvres de l'artiste peintre Safaa Erruas dans le cadre d'une carte blanche aux côtés de trois autres jeunes talents, en l'occurrence Saïd Afifi, Imane Djamil et Mohsin Harraki.

"La Fondation CDG donne à travers cette exposition sa Carte blanche à Safaa Erruas, artiste très en vue sur la scène artistique nationale et internationale (et) nul besoin de la présenter car son art rayonne et fait parler de lui dans les différentes expositions où il s'est affirmé", explique le catalogue de cette exposition.

La directrice de la Fondation CDG à Rabat, Dina Naciri, a abondé dans le même sens, dans une déclaration pour Le360. Elle a exprimé la joie de la fondation de compter cette artiste émérite à l'occasion du 10e anniversaire de la Carte blanche, une célébration qui a accueilli par le passé les artistes peintres comme Fouad Bellamine, Mahi Binebine, Mehdi Qotbi, Hassan Bourkia, Amina Benbouchta, Najia Mehadji, etc.

Dina Naciri a ainsi invité le public à visiter cette exposition tenue en hommage aux quatre artistes, du 12 octobre au 27 novembre 2021. L'artiste Safaa Erruas dit avoir retrouvé chez les trois autres artistes "l'authenticité profonde et l'intelligence". "Moi-même, a-t-elle ajouté, je montre des œuvres intitulées la carte en blanc 1 et 2 dont une petite sculpture".

Selon Safaa Erruas, "toutes les œuvres ont été choisies en fonction d'une idée des territoires géographiques et surtout la fragmentation et la décomposition des géographies". Et de poursuivre que ses "œuvres livrent des messages, mais en silence. Ils ont un lien avec l'existence physique".

Pour sa part, Saïd Afifi explique que dans cette exposition il montre des ouvrages qui peuvent être retranscrits à la fois sur papier et sur photos." "Je pars ensuite, a affirmé Afifi, vers les vrais lieux para-normaux des années 50 jusqu'à aujourd'hui".

De son côté, Imane Djamil, une artiste peintre native de Tarfaya, nous raconte à travers ses tableaux les sites historiques de cette ville que le temps et la nature effacent d'année en année. Ses œuvres "montrent des joyaux historiques, remontant à la période coloniale anglaise et espagnole, qui n'ont pas pu être préservés et qui se détériorent à cause de la situation environnementale de la région".