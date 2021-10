© Copyright : DR

Le long-métrage "Haut et Fort", du réalisateur et scénariste Nabil Ayouch, vient de remporter le Grand prix d'Arte Mare, un festival du film méditerranéen, qui s'est achevé hier soir, samedi 9 octobre 2021 à Bastia, en Corse.

Malgré un score sans appel de 73% en termes de tomates pourries jetées par les cinéphiles, "Haut et Fort" a reçu, en plus du Grand Prix de ce festival qui a eu lieu en Corse, le Prix cinéma Pierre Mari RCFM, pour la Musique originale et la bande son, et le Prix du jury Jeune Passcultura.

Le prix du public MGEN est quant à lui revenu à "Gaza Mon Amour", de Tarzan et Arab Nasser.

Produit en 2021, par Ali'N Productions (Maroc), Les Films du Nouveau Monde (France), en coproduction avec Unité et Ad Vitam (France), "Haut et fort" (un long de 102 minutes) raconte l'histoire d'Anas, un ancien rappeur engagé dans le centre culturel d’un quartier populaire de la ville de Casablanca.

Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes du centre vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions, pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop.

Le long-métrage a représenté cette année le Maroc à la compétition officielle de la 74e édition du Festival de Cannes. Il a reçu le "Prix du Cinéma Positif" lors de ce Festival.

Nabil Ayouch a également reçu un autre prix, le Best Achievement in Cinema, une consécration pour l’ensemble de sa carrière de réalisateur, qui lui a été décerné par l’organisation humanitaire Union-Life International.

"Haut et fort", dernier opus de Nabil Ayouch, sort en salles le 3 novembre 2021 au Maroc.