Le spectacle de théâtre et danse en 3D "Basma et Borqa" a été projeté sur la façade de la gare Casa-Voyageurs, le 27 novembre 2021, pour la clôture du FIAV.

© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

Organisée du 23 au 27 novembre 2021, la 27e édition du Festival International d’Art Vidéo a pris fin dans la capitale économique hier soir, samedi 27 novembre 2021, avec un mapping vidéo sur la façade de l’ancien bâtiment de la gare Casa voyageurs. Retour en images sur ce spectacle de clôture.

La 27e édition du FIAV de Casablanca a été marquée, pour sa clôture, par deux événements: la pièce Basma et Borqa, un spectacle de théâtre et danse en 3D au complexe culturel Moulay Rachid, et un Maping géant sur la façade de la gare Casa voyageurs.

Malgré le froid, de nombreux spectateurs étaient présents sur le parvis de la gare casablancaise où trône encore l’horloge emblématique de l’ancien bâtiment sur lequel était projetée l’œuvre de l’artiste français Cyril Meroni.

Ce spectacle sonore et visuel est le résultat d’un workshop organisé dans le cadre du festival et qui avait débuté le 19 novembre, quelques jours avant le lancement officiel de la 27e édition du FIAV.

Crée en 2013 par la Fondation d’Art et de Culture de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik en partenariat avec les instants vidéos de Manosque (Marseille), le Festival International d’art vidéo de Casablanca a su se renouveler au fil du temps. Cette 27e édition était placé sous le thème «Corps en immersion» avec une nouveauté cette année, le Focus Québec, qui avait pour objectif de mettre le Québec et les artistes québécois à l’honneur, mais aussi et surtout de créer une dynamique d’échanges et de collaborations dans le domaine de l’art vidéo entre le Maroc et cette province du Canada.