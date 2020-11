© Copyright : DR

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) vient de publier un beau-livre, L'Institut Royal de la Culture amazighe : parcours et réalisations. Edité en langues arabe et amazighe, ce bel ouvrage passe en revue l'ensemble des accomplissements de l'Institut, depuis sa création.

Cette nouvelle publication met en évidence le rôle de l'IRCAM en matière de valorisation et de rayonnement de la langue et de la culture amazighes, deux composantes fondamentales de l'identité nationale, a indiqué hier, mardi, un communiqué de l'IRCAM.

Sur 294 pages, imprimées dans un grand format, ce beau-livre passe en revue l'ensemble des accomplissements de l'Institut depuis sa création, en octobre 2001. La publication expose le bilan des réalisations majeures de l'IRCAM dans différents domaines ayant trait à des travaux de recherche sur la langue amazighe.

Les axes de ce livre se répartissent entre les dimensions historiques et environnementales de la culture amazighe, ainsi que les contributions de l'Institut dans le domaine des sciences sociales. Les travaux d'édition, de documentation et de traduction effectués dans l'Institut y sont également répertoriés. L'intégration de l'amazigh dans les technologies de l'information et de la communication y est également abordée.

Ce beau-livre fait aussi la part belle à des photographies de l'équipe de l'institut et de ses responsables, depuis sa création, et immortalise le bâtiment où siège l'IRCAM, qui se distingue par son architecture moderne, inspirée d'éléments de la culture amazighe.