Pour son prochain film sur l'assassinat du patron de Gucci, le réalisateur américain Ridley Scott s’offre un casting cinq étoiles. Jugez-en plutôt.

Robert de Niro et Al Pacino, de nouveau réunis, grâce à Ridley Scott. Ces deux monstres sacrés du cinéma hollywoodien devront en effet jouer dans son prochain film, et donneront la réplique à la pop-star Lady Gaga, auteure-compositrice-interprète (et par ailleurs actrice et danseuse).

Le nouveau thriller de Ridley Scott aborde l’assassinat de Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la griffe italienne, par son épouse Patrizia Reggiani. Un assassinat qui avait passionné l’Italie, et l'ensemble de la planète fashion.

Les acteurs Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston et Reeve Carney font eux aussi partie de ce casting cinq étoiles, selon le média américain Deadline .

Robert de Niro et Al Pacino se donneront donc de nouveau la réplique, après «The Irishman», signé Martin Scorsese, sorti en 2019.

La sortie en salles du biopic sur Gucci est prévue pour novembre 2021. Hâte.