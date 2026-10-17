Théâtre: dix pièces en lice au Festival national à Tétouan

Dix œuvres sont en lice pour les prix de la 26e édition du Festival national du théâtre. Ces prix récompensent l’écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes et l’interprétation féminine et masculine ainsi que le Prix de l’espoir et le Grand Prix du festival.

Il s’agit des pièces «L’Ascenseur» de la troupe Lahlou pour la médiation culturelle de Laâyoune, «El Bahriya et El Raddad» de Dar El Fan pour le théâtre de Fès, «Cerclage» de l’Association Jiwar pour le développement culturel et social de Casablanca, «Dalam» ou Ténèbres du théâtre Oukad de Marrakech, «Amr» du Club d’Al Hoceima et «Dabab» ou Brouillard de Hib’Art pour la culture et les arts de Fès.

À ces œuvres s’ajoutent «Trois yeux et un chat» de la compagnie Corp’scéne de Rabat, «Caïd El Oued» d’Arlequin de Marrakech, «La zone grise» de la troupe Créateurs et Créatrices de Fès et «Sah Zine» de la troupe Al Fan Al Assil pour le cinéma et le théâtre de Casablanca.

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Le programme comprend également des représentations hors compétition officielle ainsi que des spectacles destinés aux détenus de la prison locale de Tétouan. Il prévoit aussi des conférences thématiques autour du «Théâtre à l’ère des médias numériques», des débats autour des spectacles présentés, des séances de signature d’ouvrages consacrés au théâtre et des lectures artistiques dans le cadre de la rubrique «Maqamat créatives». Cette édition se poursuit jusqu’au 23 octobre.

Un concert de Hoba Hoba Spirit pour la cérémonie d’ouverture

La 26e édition du Festival national du théâtre s’est ouverte vendredi soir au théâtre cinéma Español de Tétouan. Cette manifestation est organisée à l’initiative du département de la Culture, en partenariat avec la province de Tétouan.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation d’une pièce de théâtre consacrée au sauvetage du théâtre marocain ainsi que par un spectacle musical animé par le groupe Hoba Hoba Spirit. Elle s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, ainsi que de personnalités et acteurs des milieux artistique et culturel.

La cérémonie a également été marquée par la présentation du jury présidé par le dramaturge Abderrahmane Benzidane. Elle a été ponctuée par un hommage rendu à l’artiste Saïda Baâdi, à Mohamed Abdessamad El Koukabi, à Belaïd Akridiss, à Mohamed El Khomais et au professeur Mohamed Nechnach en reconnaissance de leurs contributions au théâtre marocain.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaid a souligné que cet événement culturel constitue «un rendez-vous national qui nous rassemble pour célébrer le théâtre marocain, mettre en valeur ses réalisations créatives et son rayonnement, ainsi que saluer les expériences accumulées par des générations d’artistes ayant largement contribué à l’enrichissement du paysage théâtral national».

«Une nouvelle génération de jeunes»

Dans une allocution lue en son nom, M. Bensaid a affirmé que cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle permet de revenir sur plus d’un quart de siècle d’engagement et de créativité. Durant cette période, le festival s’est imposé comme un espace de rencontre et de compétition offrant l’occasion de faire connaître les œuvres théâtrales et d’encourager les troupes et les artistes à poursuivre leurs efforts et à renouveler leurs créations.

Il a ajouté que «le quart de siècle d’existence de ce festival est le fruit d’efforts continus auxquels ont contribué des générations de créateurs, de troupes théâtrales et de cadres administratifs, artistiques et techniques qui méritent toute notre estime et notre reconnaissance». Il s’est félicité de la poursuite de cette dynamique marquée par l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes qui contribue au renouvellement et au développement de l’expérience théâtrale marocaine.

Le ministre a affirmé que son département poursuivra ses efforts en faveur du théâtre marocain à travers l’accompagnement des troupes, l’encouragement de la production, le renforcement des mécanismes de soutien, l’amélioration des conditions de travail des artistes et l’élargissement des possibilités de diffusion de leurs œuvres. Il a également souligné que le développement du théâtre constitue une responsabilité partagée qui nécessite la conjugaison des efforts de l’ensemble des partenaires et des professionnels afin de préserver les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives à la créativité.

Expositions de sculptures et de livres

Pour sa part, le directeur des Arts au Département de la Culture Hicham Abkari a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette édition se distingue par une large participation des troupes nationales et une programmation parallèle visant à rapprocher le spectacle théâtral du public. Il a fait état d’un engouement notable pour cette manifestation culturelle.

De son côté, le directeur artistique de cette édition Yassine Ahjam a souligné que le festival constitue une occasion de découvrir les dernières productions théâtrales nationales de l’année 2026. Il a précisé que le programme comprend des représentations, des conférences et des ateliers de formation répartis sur huit jours visant à renforcer les échanges d’expertises et d’expériences entre les acteurs du théâtre marocain.

Il a également indiqué que cette édition est marquée par l’organisation d’expositions artistiques et culturelles comprenant une exposition de sculptures en hommage à dix figures disparues du théâtre marocain ainsi qu’une exposition de livres.