© Copyright : said Kadry / Le 360

VidéoLa 22e édition du Festival national du théâtre a démarré, hier, jeudi 22 décembre 2022, à Tétouan. L’occasion de mettre à l’honneur les grands noms de l’art dramatique au Maroc, en reconnaissance de leur long parcours théâtral.

Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival national du théâtre qui a démarré, hier, jeudi 22 décembre, à Tétouan, les organisateurs ont rendu hommage à cinq comédiens qui ont marqué la scène théâtrale au Maroc à savoir: Saâdia Azgoun, Zohra Noujoum, Brahim Khai, Abdelkabir Rakkana et Jawad Sayeh.

«Je suis très heureux de l’hommage qui m’a été rendu aujourd’hui. C’est la preuve de l’amour et de la reconnaissance de la grande famille du théâtre marocain et des responsables de la culture au Maroc que je remercie», s’est réjoui dans une déclaration pour Le360, le comédien Jawad Sayeh.

«C’est un honneur pour moi, je dédie cet hommage à tous les techniciens, les scénaristes et les réalisateurs avec qui j’ai travaillé depuis le début de ma carrière et que je remercie énormément», a souligné de son côté Zohra Noujoum.

Lors de cette soirée, qui a connu la participation de plusieurs comédiens, dramaturges et amateurs de théâtre, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a mis en avant les efforts déployés pour développer le théâtre au Maroc et renforcer le lien entre les Marocains et la culture à travers notamment l’initiative «le théâtre bouge» et le relèvement du budget consacré à la promotion du théâtre marocain à 20 millions de dirhams cette année.