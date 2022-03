© Copyright : DR

Le Festival national des arts populaires, dont il s'agit là de la 51e édition, permettra de débuter la saison culturelle estivale à Marrakech. Les organisateurs viennent d'en annoncer la date, que voici.

C'est une bonne nouvelle: le Festival national des arts populaires (FNAP) aura lieu cette année du 1er au 5 juillet 2022. Il s'agit là de sa 51e édition, qui se tient après deux années de suspension dues à la pandémie du Covid-19 et aux mesures restrictives imposées par la crise sanitaire. Aujourd’hui, avec la baisse considérable des contaminations et l’allègement des mesures restrictives, la relance des activités culturelles et la reprise des festivals est d’actualité.

Les organisateurs de ce qui est l'un des plus anciens festivals du Maroc viennent donc d'annoncer la reprise des festivals estivaux, avec la tenue du FNAP en juillet prochain. «Cette annonce viendra ravir les amoureux des Arts Populaires à travers le Maroc et à l’international, après la crise sanitaire du virus Covid-19, que le Maroc a connue», indique un communiqué de l’association le Grand Atlas, organisatrice de ce festival, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Selon les organisateurs du FNAP, «organiser cette 51e édition du Festival National des Arts Populaires après la crise sanitaire de la Covid-19 est plus qu’une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national».

Ceux-ci rappellent aussi, dans leur communiqué, que le FNAP «a su résister à travers le temps grâce à son impact émotionnel qui embrasse l’âme marocaine».

Comme à l’accoutumée, ce festival, qui fête cette année plus d'un demi-siècle d'existence, investira l’arène du Palais Badii, monument du XVIe siècle, datant de la dynastie saâdienne.