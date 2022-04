© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360 (photomontage)

Les artistes Mohammed Mansouri Idrissi et Mohammed Cherkaoui Sellami font l'éloge de la Couleur, chacun à sa manière, jusqu'au 31 mai 2022, à la galerie de la Banque Populaire de Rabat.

La galerie d’art de la Banque Populaire à Rabat abrite l’exposition «Eloge de la Couleur». L’occasion de découvrir, jusqu’au 31 mai 2022, les œuvres de Mohammed Mansouri Idrissi et Mohammed Cherkaoui Sellami. Ensemble, mais différemment, chaque artiste dévoile sa propre démarche plastique faite de singularités et d’inspirations multiples.

«Les œuvres que vous voyez ici ont été réalisées durant la période du confinement sanitaire due à la pandémie du Covid-19», déclare Mohamed Mansouri interrogé par Le360, au cours du vernissage de cette exposition hier, jeudi 31 mars 2022. Pour cet artiste, la couleur constitue à la fois une mémoire individuelle et collective.

Mohammed Mansouri Idrissi met en scène des couleurs vives et de l’huile sur toile, Mohamed Cherkaoui Sellami est plus plongé dans des pigments naturels, et dans le travail de la matière pure et dure.

«C’est une exposition qui réunit deux artistes qui travaillent tous les deux l’abstraction mais chacun à sa manière», explique la commissaire de l’exposition, Tania Chorfi. Un avis partagé par Mohammed Mansouri Idrissi qui a parrainé Mohammed Cherkaoui Sellami.

«C’est vrai que j’ai opté pour des couleurs vives et Sellami pour le noir, omniprésent dans son travail, mais je ne pense pas qu’il y a une contradiction», confie Mohammed Mansouri Idrissi.

De son côté, Mohammed Cherkaoui Sellami confie clairement que ses œuvres traduisent sa relation avec sa mère: «tous ces matériaux que vous voyez, le Henné, le Paprika, le charbon sont là pour revivifier la mémoire de ma mère».

Bouchra Berrada, présidente du Directoire de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra affirme dans le texte de présentation de l’exposition, qu’en accueillant ces artistes, qui ont tous les deux fait le choix de l’abstraction et ont placé la couleur au centre de leur démarche, c’est tout le principe de transmission qui prend corps.