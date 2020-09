© Copyright : DR

Le livre «Le sexe nié: féminité, masculinité et sexualité au Maroc» de Osire Glacier vient de paraître aux éditions La Croisée des Chemins. Il s’agit du premier ouvrage de la collection «Kayna», fraîchement créée et dirigée par l’écrivaine Bahaa Trabelsi.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 25 septembre, l’éditeur rappelle que les femmes ont osé, et osent de plus en plus, exister pleinement dans le monde, notamment en prenant le contrôle de leurs corps, en développant leurs connaissances et en les mettant au service des sociétés à travers les âges.

«Le sexe nié est le fruit d’une longue réflexion portant sur l’infériorisation des femmes au Maroc en particulier, et dans la quasi-totalité des sociétés humaines en général. Osire Glacier y examine comment les thèmes du corps, du féminin, du masculin et du sexuel sont établis et véhiculés par le langage, les médias, la littérature et les textes de loi dans le Maroc post- indépendant», explique-t-il.

Dans ce livre, l'auteure souligne également des survivances de l’ordre patriarcal dans les langues française et anglaise ainsi que dans l’imaginaire du cinéma de Hollywood.

L'ouvrage «se donne pour objectif de dévoiler les dynamiques produisant la dépréciation du sexe féminin dans l’ordre patriarcal basé sur le principe du primat de la masculinité, avec son corollaire: l’exploitation sociale, politique, économique et sexuelle des femmes», ajoute l'éditeur.

Osire Glacier, née à Agadir dans les années 1960, est professeure d’histoire et de sciences politiques à l’Université Bishop’s (Sherbrooke, Canada). Chercheuse spécialisée dans les droits humains, l’histoire des femmes, de la politique du genre et de la sexualité au Maroc, elle est l'auteure de nombreux articles et de plusieurs livres, dont «Féminin, masculin: photos d’affiches publicitaires», paru en 2019.