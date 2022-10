Uu concert gratuit a été donné samedi 15 octobre, à l'occasion du 5eme anniversaire du Musée Yves Saint Laurent Marrakech, par Hindi Zahra, Oumaïma Baazia et Kawtar Sadik.

VidéoC’est à la mythique place Jamaâ El Fna que le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech a soufflé sa cinquième bougie, avec un concert à 100% féminin auquel ont assisté les visiteurs de la célèbre place populaire, déjà très animée en cette période de l’année.

Samedi 15 octobre, 20h. Une foule dense se presse sur la célèbre place Jamaa El Fna et dans les rues limitrophes pour assister au concert gratuit donné par une formation exclusivement féminine: Hindi Zahra, Oumaïma Baazia et Kawtar Sadik.

L’occasion: la célébration du cinquième anniversaire de l’ouverture au public du Musée Yves Saint Laurent Marrakech. «Nous existons grâce au Maroc. Même avec les frontières fermées durant la pandémie, les Marocains nous ont soutenus, et il est important de les remercier», a expliqué Madison Cox, le président de la Fondation Jardin Majorelle.

Le moment de rappeler, par ces temps troubles, la profonde amitié qui liait ce grand couturier français au Maroc. «Yves Saint Laurent s’est toujours inspiré de la culture et du patrimoine du Maroc. Et ce concert témoigne de l’amour qu’il portait pour cette ville», a aussi déclaré Madison Cox.

Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), accueille souvent des programmations mettant à l’honneur le Maroc moderne et contemporain. En témoigne l’exposition en cours «Le Maroc de Théophile-Jean Delaye (1896-1970)», visible jusqu’au 15 janvier 2023 et conçue avec la collaboration exceptionnelle du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille.