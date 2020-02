© Copyright : DR

Bien plus qu’une galerie, le Comptoir des Mines à Marrakech entend désormais se positionner comme un lieu d’expression artistique.

Danse, musique, art, théâtre… A compter du mois de mai 2020, la galerie le Comptoir des Mines proposera une programmation culturelle aussi riche que variée.

C’est en marge de son travail de galerie d’art que le Comptoir des Mines se positionnera désormais comme un espace d’expression artistique célébrant «le génie humain marocain», comme aime à le qualifier Hicham Daoudi, directeur de cette galerie.

Le Maroc regorge de talents, alors pourquoi se limiter à l’art moderne et contemporain? C’est ce que prône l'initiateur de ce lieu d’exception, qui a décidé de s’ouvrir «au beau, au sensible et au sens», en instaurant des dialogues entre différentes formes d’art et le public.

Pour donner le coup d’envoi de ce renouveau, et représenter ce changement à venir, Abir Ouzzine et Karim Ennoury, deux danseurs marocains, ont été conviés à investir l’espace de leur talent, sur une musique de Soufiane Maz et des airs interprétés par Ayoub Hattab, Rkov et Nada Azhari. Des images de Walid Ayoub seront projetées lors de cet évènement.

Autres nouveautés à prévoir au Comptoir des Mines, un rooftop, qui accueillera en partie cette nouvelle programmation ainsi qu’un restaurant.