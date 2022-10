Ma3lama, une plateforme dédiée à l’héritage culturel et historique du Maroc

Remettre l’héritage culturel et historique du Royaume au cœur de la vie des Marocains est l'objectif de cinq jeunes qui lancent «ma3lama», une plateforme à but non lucratif. Ce site web fait voyager l’internaute à travers l’univers historique et civilisationnel du Maroc.

Le site web ma3lama.com propose de découvrir la splendeur architecturale, la civilisation et la richesse culturelle marocaine sous toutes ses formes, pour ceux qui souhaitent voyager sans quitter leurs canapés. Le menu de cette plateforme à but non lucratif propose des rubriques sur l’histoire, la culture et l’art, les juifs marocains, les Amazighs, la vie politique marocaine, l’architecture marocaine, le tourisme au Maroc, la presse et les médias, ou encore une rubrique sur les villes et métropoles. Ce site a vu le jour grâce à l’ambition de cinq jeunes Marocains, dont deux doctorants en culture populaire et en sociologie, un professeur universitaire de sciences politiques, et un professeur universitaire de sociologie. Ces jeunes fondateurs aspirent à écrire la mémoire collective des Marocains et à préserver leur patrimoine. Le musée d'histoire diplomatique Dar Niaba, un nouvel espace culturel à Tanger «A travers cette plateforme, nous essayons de créer un contenu marocain diversifié basé sur des sources fiables et scientifiques. Nous publions un contenu informationnel sur l’histoire, la culture, la civilisation, la géographie, la société, les relations humaines ou encore l’économie marocaine», indique un des fondateurs de la plateforme, Omar Maswady, doctorant en sociologie, dans une déclaration pour Le360. Il ajoute, par ailleurs, que les fondateurs de ma3lama.com tentent également de faire évoluer la plateforme à travers la création d’un contenu multimédia notamment des vidéos, des podcast, ou encore des infographies.

Par Ihssane El Zaar