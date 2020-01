© Copyright : DR

Actuellement en tournée en France et au Théâtre Edouard VII de Paris, Haroun posera ses valises à Casablanca, Marrakech et Rabat les 12, 13, 14 et 15 février.

Avec sa tête de premier de la classe, Haroun s’impose sur scène depuis trois ans avec le flegme, l’humour noir et pince-sans-rire qui le caractérisent.

C’est à coup de vannes acides et cinglantes qu’il traite de sujets aussi diversifiés, que le racisme, la politique, le terrorisme ou encore l’écologie… Haroun pose un regard aussi ironique que malicieux sur notre monde et fait de nous les complices de sa plongée dans l'absurdité de nos existences éphémères.

On reconnaît dans son insolence et sa pertinence ses idoles de toujours, Coluche et Desproges, et une passion certaine pour la littérature et la philosophie.

Haroun donne rendez-vous aux marocains les 12 et 13 février au Mégarama de Casablanca, le 14 février au Palais des Congrès de Marrakech, et enfin le 15 février au Théâtre National Mohamed V de Rabat, à 21h, pour découvrir un spectacle hilarant où réflexion et satire sont de mises.

Billets accessibles sur Ticket.ma