Le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan, ici à la droite de Mehdi Qotbi, en visite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, le 3 juillet 2022, à Rabat.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, ne cesse de surprendre par les actions qu’il accomplit dans la cadre d'une diplomatie culturelle parallèle. Ce dimanche, il a reçu au Musée Mohammed VI de Rabat, le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, pour sa première visite officielle au Maroc.

Lors de cette visite, Mehdi Qotbi a présenté à son hôte les œuvres inédites de peintres marocains tels que les pionniers Mohamed Ben Ali R’Bati (1861-1939), Ahmed Louardighi (1928-1974), Mohamed Serghini (1923-1991), Mohamed Hamri (1932-2000) ainsi que les créations de Mohamed Chabaa (1935-2013), de Fatimal Hassan el Farouj (1945-2010) ou de Fouad Bellamine (né en 1950).

Mehdi Qotbi a expliqué à cette occasion que l’art moderne au Maroc a commencé au début du XXe siècle et que la «génération des années 70 a jeté les bases de la modernité artistique au Maroc».

Commencée au rez-de-chaussée du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, les deux hommes ont entrepris une tournée au 1er étage des expositions pour contempler les ouvrages du célèbre photographe Touhami Ennadre, qui présente pour la première fois à Rabat une soixante d’œuvres sous le thème de «La Qasida noire» («Le Poème noir»).

Au terme de cette visite, le chef de la diplomatie de Singapour, Vivian Balakrishnan, a affirmé être «impressionné par les actions que mène Sa Majesté le Roi au Maroc», et «émerveillé par les tableaux exposés au Musée, en souhaitant que cette exposition puisse être organisée à Singapour».

De son côté, Mehdi Qotbi a remercié le ministre des Affaires étrangères de la visite qu’il a rendue au Musée et fait part de son intention de développer les liens culturels entre les deux pays. «Je suis heureux car la jeunesse du ministre fait que nous allons avoir une véritable coopération culturelle. Je connais Singapour et je connais le ministre. Il est impressionné par ce que tout Sa Majesté a bâti dans ce pays dans tous les domaines et en particulier dans celui de la culture», a souligné le président de la Fondation des musées.