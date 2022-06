© Copyright : DR

Après deux années d’annulations successives, le Marrakech du Rire est de retour pour une édition anniversaire, la dixième, du 15 au 18 juin. Et pour célébrer sa dixième année, le bien nommé «MDR» promet de ne pas nous faire rire à moitié.

Après avoir été mis en veilleuse pendant deux années, à cause de la pandémie du Covid-19, le Marrakech du Rire reprend du service, et revient encore plus fort. Pour cette dixième édition, qui prendra place du 15 au 18 juin 2022, c’est un tourbillon de vie qui va s’emparer de la ville ocre, qui deviendra ainsi LA capitale internationale de l’humour francophone et arabophone, à la croisée des arts, du tourisme et de la diversité.

Et pour fêter les dix ans du festival du rire, Jamel Debbouze, père fondateur du Marrakech du Rire, sera encore une fois très bien accompagné.

Autour de Taliss, la troupe Humouraji composé de 12 humouristes inaugurera le Gala d'ouverture, le mercredi 15 juin 2022 au Palais Badii. Cette soirée arabophone, devenue un rendez-vous à ne pas manquer, réunit un panel de comédiens talentueux, de têtes d’affiche de l’humour marocain, tels que Fadoua Taleb, Driss & Mehdi, Yassine Ghelfane, Brahim Kabbaj, Adnane El Azaar, Mounaima Seffouri et Ahmed El Younami.

Le jeudi 16 juin 2022, ce sera la scène mythique habituelle du Palais Badii qui accueillera le Marrakech Jamel Comedy Club, animé cette fois-ci par l’humoriste français, Waly Dia. Au programme, dix grands comédiens et nouveaux talents qui se passeront le micro pour donner le meilleur d'eux-mêmes et offrir au public le meilleur du stand-up francophone. 1h30 de spectacle, de fous rire, de surprises dans le plus beau Jamel Comedy Club.

Point d’orgue depuis 10 éditions, le Grand Gala du Marrakech du Rire est la pierre fondatrice de l’évènement. Cette soirée animée par Jamel Debbouze, promet comme toujours de faire fureur.

De nombreux artistes de renom et invités prestigieux du monde artisique participeront à ce spectacle exceptionnel, inédit et diffusé dans le monde entier, les vendredi 17 et samedi 18 juin 2022. Seront de la partie Kev Adams, Fatsah Bouyahmed, Michaël Youn, Paul Mirabel, Ahmed Sylla, Jarry et Maxime Gasteuil.

Avec des dizaines d’artistes qui se relaieront quatre jours la scène du Palais Badii, le Marrakech du Rire, semble, une fois encore, répondre à ses promesses. Beauté des lieux, publics conquis et de l’humour à vendre, c’est ce qui fait la marque de fabrique du MDR.