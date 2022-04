© Copyright : DR

Le Festival international de cinéma d’animation de Meknès aura lieu du 6 au 11 mai 2022. Pour son vingtième anniversaire, le FICAM célèbre le film d’animation marocain à travers l’organisation les 6, 7 et 8 mai, du premier Forum marocain du film d’animation.

Le Festival international du cinéma d’animation de Meknès aura bien lieu cette année. Après une absence qui a duré deux ans à cause de la pandémie du Covid-19, le FICAM est de retour, et les organisateurs ont prévu une programmation spéciale pour fêter les 20 ans de cet évènement, prévu du 6 au 11 mai 2022.

Pour cette édition anniversaire, le FICAM a décidé de célébrer le film d’animation marocain à travers l’organisation les 6, 7 et 8 mai, du premier Forum marocain du film d’animation qui rassemblera les professionnels du film d’animation, des représentants d’Al Aoula et 2M, des studios d’animation ainsi que l’Institut national des beaux-arts de Tétouan et l’Ecole des beaux-arts de Casablanca. «Ce forum permettra d’échanger sur l’avenir du film d’animation au Maroc avec la perspective, dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché du film d’animation marocain», explique le communiqué publié à cette occasion.

Contacté par Le360, Mohamed Beyoud, directeur artistique du FICAM, souligne que «les deux chaînes nationales ont lancé auparavant un appel d’offre pour commander des séries d’animation marocaines, et cela constitue un bel aboutissement de plusieurs années de travail. Nous aurons enfin un vrai marché de l’animation, une industrie, et des commandes publiques qui vont nécessiter des studios, et ces studios vont à leur tour avoir besoin de personnes formées dans le domaine de l’animation».

Le FICAM revient ainsi en force avec une programmation de cinéma d'animation exceptionnelle, mais aussi avec un programme de résidence, une compétition internationale de courts et de longs-métrages et un cycle de rencontres professionnelles qui fait la part belle à l’animation marocaine.

«Cette démarche s’accompagne, comme à chaque édition, par la présence de grands noms du film d’animation international. Des personnalités qui partagent, avec générosité, leur expérience et leur savoir-faire avec la jeunesse marocaine», ajoute le communiqué.

En outre, pour cette 20e édition, les voix françaises de la fameuse série télévisée américaine, Les Simpsons, feront partie des invités. Il s’agit de Véronique Augereau et Philippe Pethyieu, qui prêtent respectivement leurs voix à Marge, Patty et Selma, et à Homer, Grand-Père et Otto.

Depuis sa création en 2001, l’une des plus grandes priorités du FICAM, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, est d’accompagner la jeunesse marocaine en matière de film d’animation. Depuis 2004, un volet formation a été développé à destination des jeunes issus d’écoles d’art et de cinéma. Puis en 2005, le grand prix Aïcha de l’Animation a été lancé.

«L’équipe du festival réalise un vrai travail au profit des jeunes Marocains, et ceci depuis plusieurs années. Nous disposons d’un volet formation très important, et en invitant des célébrités internationales, nous cherchons à ce qu’elles partagent leur savoir et leur expérience avec notre jeunesse marocaine», conclut Mohamed Beyoud.

A travers toutes ces actions, le FICAM, soutenu par la Fondation Aïcha et l’Institut français de Meknès, a œuvré, et œuvre encore, à faire de la ville la plateforme marocaine, arabe et africaine du film d’animation.