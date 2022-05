© Copyright : DR

La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) annonce que la création des premiers charts musicaux pour la région MENA. Ils incluront dans un premier temps un classement régional et quatre classements nationaux, comprenant l’Egypte, le Maroc, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.

Actuellement en cours de développement, ces charts musicaux seront testés dans ces quatre pays. Ils résulteront de partenariats directs et collaboratifs avec les cinq plus grandes plateformes de streaming de la région MENA, en l’occurrence, Anghami, Apple, Deezer, Spotify et YouTube, puisque 95% des revenus de la région MENA proviennent principalement du marché du streaming musical.

D’ailleurs, la nouvelle de ces nouveaux charts musicaux dans la région MENA fait suite à la publication du Global Music Report publié par l’IFPI en mars dernier. Ce dernier a révélé que les revenus relevant de l’industrie musicale dans cette région ont augmenté de 35% en 2021, confirmant qu’il s’agit bien de l’une des régions dont la croissance dans cette industrie est la plus rapide dans le monde.

S’agissant du Maroc, Spotify a continué à manifester son engagement auprès des talents nationaux avec le lancement de «ABATERA», une playlist emblématique qui met en vedette les rappeurs les plus performants, couronnés comme «Empereurs du hip-hop marocain».

En outre, cette playlist offre aux artistes nationaux l’opportunité d’atteindre des millions de fans à travers le globe, et aux fans la possibilité de soutenir et suivre leurs artistes préférés. Elle permettra d’explorer et de prouver l’engagement musical des mélomanes. El Grande Toto est d'ailleurs l’un des artistes marocains qui a le plus gravi les charts internationaux.

De ce fait, ces classements IFPI, régional et national, en Egypte, au Maroc, en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, serviront à mesurer l’implication des maisons de disques présentes dans la région MENA, et à évaluer leur travail dans le développement et le soutien des artistes, le tout dans une optique de développer positivement l’écosystème musical.