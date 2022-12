© Copyright : DR

Très attendu, le cinquième volet de la célèbre saga américaine, intitulé «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», dévoile enfin ses premières images.

A 80 ans, Harrison Ford a enfilé pour la cinquième fois sa tenue d’aventurier, son fringant chapeau, sans oublier de s’armer de son célèbre fouet, pour combattre encore une fois les Nazis.



Sous la direction de James Mangold, l’acteur qui ne s’est pas ménagé pour tourner les scènes d’action, et qui a miraculeusement rajeuni à l'écran grâce au numérique, est entouré de Phoebe Waller-Bridge qui joue le rôle de sa fille, Madds Mikkelsen dans le rôle du méchant, John Rhys-Davies qui incarne Sallah et enfin Boyd Holbrook et Antonio Banderas.

L’histoire, qui se déroule en 1969, en pleine course à l’espace entre les Etats-Unis et l’URSS, a été tournée en grande partie au Maroc, dans la ville de Fès, en 2021.

Pendant un mois et demi d’un tournage perturbé par la pandémie du Covid-19, l’équipe du film a choisi pour décors plusieurs quartiers emblématiques de la ville impériale marocaine, à l’instar du Mellah, Bab Semmarine ou encore la place Bab Boujloud.

La sortie du film dans les salles de cinéma est prévue en juin 2023.