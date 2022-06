© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Le coup d’envoi du Festival international du film de Fès a été donné hier, vendredi 24 juin 2022, avec en lice une quarantaine de courts et longs-métrages. Un hommage a été rendu, en cette occasion, à l’actrice Amal Ayouch. Les images.

Initiée par l’Association du Festival international du film de Fès en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette deuxième édition a lieu du 24 au 30 juin courant. Un vibrant hommage a déjà été rendu à la comédienne Amal Ayouch.

Approchée par Le360, cette actrice a fait part de sa joie d’être à Fès, aux côtés d’artistes de renoms et de participer à la deuxième édition de ce festival. Elle a expliqué que cette ville tient une place particulière dans son cœur, étant donné que c’est là où sont nés ses frères et sœurs et enterrés ses grands-parents.

Pour sa part, le scénariste, réalisateur et producteur marocain, Hassan Benjelloun, a mis en avant l’importance de ce festival qui témoigne de la reprise des activités culturelles à Fès. Il a également dit espérer que son rayonnement pourra prochainement dépasser les frontières et contribuera à l’embellie touristique de la ville.

Côté compétition, Mohamed Belghrib, directeur du festival, a, de son côté, expliqué que celle de courts-métrages verra la projection de 22 films représentant notamment le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Danemark, l’Irak et le Nigéria, en plus du Maroc.

Il a également précisé que douze films représentant, outre le Maroc, la France, l’Espagne, le Sénégal, l’Egypte, la Tunisie, l’Inde, les Pays-Bas, l’Algérie, la Belgique et le Sultanat d’Oman, vont concourir dans la compétition longs-métrages.

Ces films seront départagés par un jury présidé par le réalisateur marocain Driss Chouika et composé du réalisateur tunisien Hicham Ben Ammar, du réalisateur irakien Jamal Amine et de la présidente du festival du cinéma africain en Italie.