Artiste plasticien, Yamou vit et travaille entre Paris et Tahannaout.

Yamou expose ses œuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 5 octobre au 8 novembre 2021. Nommée "Efflorescence", cette exposition donne à voir les derniers travaux de Yamou, qui renouvelle son faire, tout en l’enracinant dans la continuité de la figuration du couvert végétal qui a fait sa réputation d’artiste.

Yamou n’en a pas fini de créer, de défaire et de recréer son jardin pictural, sans jamais être satisfait du résultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles recherches, exploitant toujours des pistes innovantes, inédites sans se fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature.

Yamou-Azul-Huilesurtoile-200x200cm-2020

«On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un enfant à l’orée d’une majestueuse forêt, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux mystère. On se sent invité, et même plus, littéralement convoqué, à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on reconnaît, ou l’on devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et inconnu parce que l’âme et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant », écrit la critique d’art Hanane Harrath dans le texte du catalogue d’exposition.

«Yamou est ainsi comme un traducteur exigeant du vivant, un passeur émerveillé, un «alchimiste voyant» pour reprendre Deleuze parlant de Spinoza, celui capable d’observer le Tout avec minutie, attention, et d’en saisir les moindres détails pour nous les restituer dans une harmonie déconcertante parce que soudain évidente, une harmonie qui nous souffle comme une vague puissante», précise-t-elle.

Et de poursuivre que les œuvres de Yamou «rendent compte d’une vie indomptée où tout pousse dans tous les sens, où se mêlent la terre, l’air et l’eau, où ce qui est en devenir côtoie ce qui est déjà̀, et où de somptueux trous de lumière transpercent la densité du végétal qui nous étreint sans jamais nous étouffer».

Yamou-Polychrome-huile sur toile-200x250cm-2021

Yamou est né en 1959 à Casablanca. Après l’obtention d’un DEA en sociologie à la Sorbonne Paris IV, il expose en 1990 à la galerie Etienne Dinet à Paris. Depuis cette date, l’artiste a montré ses œuvres plusieurs fois au Maroc et l’étranger et il fait partie, aujourd’hui, des artistes plasticiens marocains de renom. Son travail a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs publications. Les œuvres de Yamou ont également intégré plusieurs collections prestigieuses au Maroc et à l’étranger.

Yamou-Tribute2-Huile sur toile-114x146

