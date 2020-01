© Copyright : DR

30 Melyoun, la nouvelle comédie familiale réalisée par Rabii Shajid, sort en salles le 5 février prochain. Alliant humour et aventures rocambolesques, le film réunit humoristes, chanteuses et comédiens marocains.

Trois amis inséparables, Sami (Yassar), Zouhair (Driss) et Hicham (Mehdi), jeunes trentenaires, se promènent un soir en voiture et s’arrêtent pour fumer un joint. Quand une patrouille de police s’approche d’eux, Sami, au volant, panique et jette le mégot. Celui-ci tombe juste à côté du réservoir… mal fermé de la voiture des gardiens de la paix. Le véhicule prend feu et Sami est embarqué en prison.

(30 melyoun, la bande annonce)

Avec l’aide de son avocate, et son amour d’enfance, Nisrine (Faty Jamali), il pourra s’en sortir à condition de payer une caution de 300.000 DH. Se sentant responsables de ce qui est arrivé à leur ami, Hicham et Zouhair décident de réunir la somme, avec l’aide de Amal (Karima Gouit), la fiancée de Hicham, et Sarah (Ibtissam Tiskat), la femme de Zouhair.



Démarre alors une aventure pleine de rebondissements et de situations délirantes. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à rassembler l’argent. Jusqu’au jour où Sarah et Amal découvrent par hasard que leur patron, monsieur Lfilali (Rabii El Kati), est non seulement le directeur du laboratoire pharmaceutique où elles travaillent, mais aussi un puissant mafieux. Sarah, Amal et leurs hommes décident ensemble de cambrioler son coffre-fort. Alors qu’ils exécutent leur plan, voilà qu’ils tombent nez à nez avec des cambrioleurs professionnels…



Comment vont-ils se tirer de ce mauvais pas? Pourront-ils libérer leur ami? Ces aventures les rendront-elles enfin adultes?...



Distribué par Canal4, 30 Melyoun sera projeté dans les salles de Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Fès et Tétouan.