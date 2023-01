© Copyright : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le Britannique Jeff Beck, «guitariste des guitaristes» de rock, blues et même de jazz, qui a taillé sa légende au sein du groupe «The Yardbirds» de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 1960, est mort mardi à 78 ans d'une méningite.

«Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier», selon un communiqué, mercredi soir, sur le site du musicien qui a remporté huit Grammy Awards en récompenses de sa virtuosité, ses multiples influences et son sens de l'innovation à la guitare électrique en près de 60 ans de carrière.

Tous ses pairs de Mick Jagger à Jimmy Page, la plupart Britanniques de la même génération née dans les années 1940, se sont inclinés devant ce «génie».

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Jagger, leader des Rolling Stones, a rendu hommage dans une vidéo sur Twitter à «un homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde».

«Personne ne jouait comme Jeff»

«Personne ne jouait de la guitare comme Jeff», a salué, également sur Twitter, l'Israélo-Américain Gene Simmons du groupe de hard rock Kiss.

Heartbreaking news to report the late, great Jeff Back has sadly passed. No one played guitar like Jeff. Please get ahold of the first two Jeff Beck Group albums and behold greatness. RIP. pic.twitter.com/3qnPOCyhUj — Gene Simmons (@genesimmons) January 11, 2023

Son comparse dans le heavy metal, le fondateur de Black Sabbath, Tony Iommi, a vu en Jeff Beck «une incroyable icône, un guitariste de génie».

«Il n'y aura jamais un autre Jeff Beck», a-t-il affirmé.

Le chanteur britannique de heavy metal Ozzy Osbourne a évoqué, toujours sur Twitter, «l'incroyable honneur d'avoir joué avec lui sur (son) tout dernier album».

I can?t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic?s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023

Le musicien Paul Young s'est dit tout autant «dévasté par la mort soudaine et tragique du guitariste de légende» en ajoutant que Geoffrey Arnold Beck n'était rien moins que «le guitariste des guitaristes».

Devastated to hear of the sudden and tragic death of legendary guitarist Jeff Beck. He was loved by everyone in the know; the guitarists guitarist! My condolences to his family & friends RIP. ? pic.twitter.com/OcCv1jSNvx — Paul Young (@PaulYoungParlez) January 11, 2023

Né en juin 1944 près de Londres, Jeff Beck est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock, hard rock, blues et même de jazz, l'égal d'Eric Clapton, Jimmy Page ou Jimi Hendrix.

Beck rejoint d'ailleurs Page au sein du groupe de rock «The Yardbirds», en 1965, juste après le départ du tout aussi génial Clapton.

Le duo taille sa légende avec les albums et morceaux Shapes of Things et Over Under Sideways Down, avant que Page ne fonde Led Zeppelin. Sur Instagram, Jimmy Page, 79 ans, a salué «le guerrier à six cordes (qui) n’est plus là pour que nous admirions le charme qu'il était capable de diffuser sur nos émotions de mortels».

Innover avec le son

Capable de passer d'un style à l'autre (rock, hard rock, blues, jazz) et d'innover en permanence avec le son de ses instruments et de ses amplis, il fonde au tournant des années 1960 et 1970 le groupe de hard rock «The Jeff Beck Group» avec le chanteur britannique inconnu alors Rod Stewart, et Ron Wood des Rolling Stones.

Stewart a estimé mercredi soir que «Jeff Beck (venait) d'une autre planète».

«Il m'a emmené avec Ronnie Wood aux Etats-Unis à la fin des années 1960 dans son groupe The Jeff Beck Group et nous n'avons pas regardé en arrière depuis», a-t-il écrit sur Twitter, avec une photo des deux hommes.

Jeff Beck débute ensuite une très longue carrière solo où il connaît le succès dès le milieu des années 1970 avec l'album Blow By Blow.

Dans les années 1980 et 1990, il joue avec les plus grands et enchaîne les concerts: Mick Jagger, Tina Turner, Roger Waters, Jon Bon Jovi...

Lors d'un festival de jazz en 2009 à Montréal, il avait reconnu qu'il était «très difficile de mettre le doigt sur la provenance de mon son».

Rocker, bluesman, jazzman, il se disait aussi influencé par Les Paul, Ravi Shankar ou Django Reinhardt. Il est réputé également pour ses effets de distorsion avec sa guitare, un son expérimenté à la même époque par «The Who» de Pete Townshend.

En 2015, le magazine Rolling Stone l'avait hissé au cinquième rang de son classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps.

Jeff Beck, guitar god, blues-rock innovator, and two-time Rock and Roll Hall of Fame inductee, has died at the age of 78. https://t.co/XjPErAyan0 — Rolling Stone (@RollingStone) January 11, 2023

En juillet dernier, il avait même sorti un album et joué en concert avec son ami, l'acteur et musicien américain Johnny Depp.

Jeff Beck n'était pas amateur de guitares acoustiques et préférait les électriques de marques Fender et Gibson. La fabricant américain a estimé dans un tweet que Beck «fut et sera toujours une source d'inspiration. Merci pour la musique».