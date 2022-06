© Copyright : Jazz au Chellah

Après avoir été reporté en 2020 et 2021 en raison du Covid-19, le festival Jazz au Chellah, un des évènements culturels phares de l’Union européenne au Maroc, fait son grand retour, du 20 septembre au 2 octobre 2022 à l’intérieur des remparts du Chellah à Rabat, sous le signe de la résilience et de la reprise.

Organisée sous le thème des musiques jazz européenne et des musiques marocaines, par l’Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 25e édition de ce rendez-vous musical des plus importants de la capitale, aura encore une fois pour objectif principal de promouvoir le dialogue interculturel entre le Maroc et l’Europe, à travers la musique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le retour du Festival Jazz au Chellah que nous avons dû reporter à deux reprises en raison de la crise sanitaire», déclare Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc. «Il a fallu faire preuve de résilience et de créativité pour relancer cette 25e édition, qui marque un anniversaire très spécial. Nous avons hâte de retrouver le public pour ces cinq jours de festivités qui s’annoncent exceptionnels», a-t-elle ajouté.

La programmation, riche et intense, prévoit des musiciens de jazz européens et des musiciens marocains de tous bords invités à performer sur scène pour offrir des concerts inédits où se mêleront les sons jazz aux riches sons dont regorge le patrimoine musical marocain.

Parallèlement aux concerts, un certain nombre d’activités seront organisées, comme des débats et des masterclass.

Né en 1996, à l’initiative l’Union européenne au Maroc, le festival a vu le jour avec l'idée de présenter une palette de concerts autour du jazz européen, en invitant des musiciens marocains de toutes tendances musicales à s'y associer.

Et c’est ainsi que 24 éditions plus tard, la rencontre Jazz européen-musiques marocaines est devenue la marque de fabrique du Jazz au Chellah. Plusieurs concerts entre musiciens européens et marocains se sont prolongés au-delà des murs du Chellah pour aboutir à des projets de tournée et d’albums au Maroc et en Europe.