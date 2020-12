© Copyright : Le360

La Maison tangéroise de vente aux enchères de tableaux et objets d'arts, "Mazad & Art", organise, le 26 décembre courant, à Marrakech, sa vente aux enchères d'hiver et ce, en hommage posthume à l’artiste plasticien marocain Mohamed Melehi, décédé en octobre dernier.

Lors de cette vente aux enchères seront proposées différentes formes de l’art traditionnel marocain, indique un communiqué de Mazad & Art, faisant savoir que des broderies et des tissages anciens ouvriront le bal, avant de passer le relais à des lots de bijoux anciens du Maroc (fin 19ème et début 20ème siècles).

Les amateurs de l’art et les collectionneurs auront ainsi l'occasion de découvrir une large palette de formes d’expression et de mouvements artistiques du 19ème siècle à nos jours, de l’orientalisme à l’art moderne et contemporain, de la sculpture à la photographie, du street art aux toiles abstraites.

"Cette vente se veut un hommage à Mohamed Melehi qui nous a récemment quittés et dont l’âme nous accompagnera toujours à travers un art spécifique qu’il a initié, forgé et obtenu avec la reconnaissance de ses pairs", souligne le fondateur de la maison Mazad & Art, Chokri Bantaouit.

Et de rappeler que Mohamed Melehi, cet artiste natif d’Asilah, a révolutionné le monde de l’art post-colonial. Progressiste, avant-gardiste, moderne et moderniste, il est considéré parmi les pionniers de l’art non figuratif au Maroc, et avec ses confrères Chebaa, Belkahia, Hamidi, Ataallah et Hafid, ils en avaient fait même un manifeste avec une exposition historique à la place de Jemâa El Fna, en 1969.

"Ayant parcouru le monde, très jeune dans les années 50 et 60, je pensais à son parcours et souvent faisais le lien avec les artistes orientalistes voyageurs, ceux qui sont venus de contrées lointaines pour découvrir notre orient", a-t-il enchaîné.

En tout, ce sont 148 œuvres, objets d’art et lots qui passeront sous le marteau de maître Alexandre Millon, qui seront proposés aux collectionneurs entre toiles, sculptures, compositions ou objets d’art qui font voyager dans le temps et l’espace à travers l’amour de l’art.

Parmi ces chefs-d’œuvre, on retrouve plusieurs œuvres de Saad Ben Cheffaj, une huile sur toile de Mohamed Fquih Regragui datant de 1965, une toile et une gouache sur papier d’un univers moins connu du grand public de feu Hassan El Glaoui, une majestueuse huile sur toile de Mohamed Abouelouakar datant de 1946, une huile sur toile de feue Chaibia Talal ainsi que des sculptures des Tétouanais Ahmed Benyessef et Saad Ben Cheffaj. L’éternel Jilali Gharbaoui est présent à travers une gouache sur papier de 1971 ainsi que l'artiste Miloud Labied à travers une huile sur toile.

Les amateurs d’orientalisme ne seront pas en reste à travers des œuvres d’artistes comme Mariano Bertuchi (Souk de Tétouan), Georges Washington, Louis John Endres, ou José Cruz Herrara. Une série d’œuvres du grand Jean-Gaston Mantel viennent compléter cette vacation.

Mazad & Art met en vente une série de toiles et de photos des artistes Mahi Binebine, Hassan Darssi, Nabil Ayouch et Omar Bouragba, dont une partie de cette vente est dédiée à l’association "Al Karam pour la protection de l’enfant en situation précaire", association reconnue d’utilité publique.