La comédienne égyptienne Ilham Chahine a eu droit à un hommage lors de la clôture du festival international du film de Fès qui a eu lieu hier, jeudi 30 juin 2022. Mohamed Choubi, auquel était également rendu un hommage, en a profité pour faire passer un message aux organisateurs.

Le festival international du film de Fès a pris fin hier jeudi 30 juin 2022. Lors de la cérémonie de clôture de cette grand-messe du cinéma dans la capitale spirituelle du Maroc, un hommage a été rendu à la comédienne égyptienne Ilham Chahine et en présence de plusieurs médias égyptiens.

Dans une déclaration pour Le360, cette actrice s’est dit très heureuse de recevoir cet hommage au Maroc. A son tour, le comédien Mohamed Choubi qui, lui aussi a eu droit à un hommage, n’a pas caché, quant à lui, sa contrariété lorsque l’actrice égyptienne a eu droit à tous les éloges sur scène avant même ceux accordés aux comédiens marocains.

«Ce soir, c’est à Ilham Chahine à qui on rend hommage», a-t-il ainsi dit de manière presque ironique, tout en essayant de ne pas paraître trop sarcastique. Et Mohamed Choubi est allé plus loin dans son argumentaire en affinant son point de vue. «Je dis toujours que les cérémonies d’hommage aux artistes marocains doivent se faire de manière séparée et non pas venir se greffer aux hommages rendus aux artistes étrangers». Ce qui est clair c’est que Mohamed Choubi a voulu passer un message. Et le message est passé.

La cérémonie de clôture, c’est aussi et surtout une remise des prix. C'est le film tunisien Kadha, signé Anis Al Aswad qui a décroché le grand prix dans la compétition long-métrage et Ashes, de Moustapha Fermaty dans la catégorie courts-métrages.

Le jury longs-métrages était présidé par le réalisateur Driss Chouika et celui des courts-métrages était dirigé par Sayed Fouad, président du Festival de Louxor.