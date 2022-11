© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoLe Prix au développement des Ateliers de l'Atlas, décerné en marge du Festival International du film de Marrakech, est revenu cette année au Marocain Said Hamich. Le responsable de ces ateliers d'aide au développement et à la co-production, Thibault Bracq, en parle et livre son bilan.

Le 17 novembre 2022, deux jours avant la cérémonie de clôture du 19ème Festival international du film de Marrakech (FIFM 2022) prévue ce soir, le palmarès de la 5ème édition des Ateliers de l’Atlas a été révélé. Le Prix au développement, doté de 15.000 euros, est notamment revenu au Marocain Said Hammich pour son projet «La mer au loin».

Interrogé par Le360, Thibault Bracq, responsable des Ateliers de l’Atlas, fait état d'un bilan très positif pour cette édition. «Nous avons senti que tout le monde était heureux de revenir à Marrakech, de se parler, de se rencontrer, d’échanger sur des projets. C’est le bonheur. Nous avons reçu de bonnes ondes et de bons retours et c’est vrai que c’était un espace de travail, mais on a bel espoir que ces films vont se faire bientôt», estime-t-il, soulignant que la remise du prix principal à Said Hammich «est un bon signal pour le cinéma marocain qui ne cesse de se développer».

Cette 5ème édition des Ateliers de l’Atlas, qui s’est déroulée du 14 au 17 novembre, a réuni 250 professionnels internationaux autour de 23 projets et films, portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains. Les 16 projets en développement et 6 films en tournage ou post-production ont bénéficié d’un accompagnement sur mesure représentant près de 150 heures de mentoring par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique. Un film marocain a notamment été sélectionné dans le cadre de l’Atlas Film Showcase et projeté à un public de directeurs de festivals.

Le marché de co-production des Ateliers de l’Atlas a généré un nombre toujours croissant de demandes de rendez-vous individuels avec les réalisateurs et producteurs sélectionnés, dont 350 ont été organisées officiellement, illustrant le fort intérêt des professionnels pour les cinémas du continent africain et du monde arabe.

Pour cette édition, les Ateliers de l’Atlas ont distribué huit prix et cinq bourses représentant une dotation globale de 106.000 euros. Les cinq projets marocains participant au programme «Regards sur l’Atlas» bénéficient automatiquement d’une bourse au développement de 3.000 euros.

En cinq éditions, les Ateliers de l'Atlas ont accompagné 111 projets et films dont 48 projets et films marocains. Preuve du succès de cette plateforme, de nombreux films qui y ont participé ont été sélectionnés et primés lors de prestigieux festivals.

Cette année, 5 films soutenus par les Ateliers de l’Atlas ont été sélectionnés par les Festivals de Cannes («Ashkal»de Youssef Chebbi, «Sous les Figues»de Erige Sehiri), Venise («Reines»de Yasmin Benkiran, «Les Damnés ne pleurent»pas de Fyzal Boulifa) ou Locarno («Fragments from Heaven»de Adnane Baraka), avant d’être présentés en première Moyen-Orient et Afrique lors du FIFM 2022.

Le palmarès de la 5ème édition des Ateliers de l’Atlas:

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 25.000 euros

INSHALLAH A BOY d’Amjad Al Rasheed – Jordanie

Produit par Rula Nasser - Jordanie

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 15.000 euros

DISCO AFRIKA de Luck Razanajaona - Madagascar

Produit par Jonathan Rubin - France

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 10.000 euros

A GOLDEN LIFE de Boubacar Sangaré – Burkina Faso

Produit par Faissol Gnonlonfin - Bénin

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 15.000 euros

LA MER AU LOIN de Saïd Hamich - Maroc

Produit par Sophie Penson - France

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 10.000 euros

PIGEON WARS de Dania Bdeir - Liban

Produit par Pierre Sarraf - Liban

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 5.000 euros

DEMBA de Mamadou Dia - Sénégal

Produit par Maba Ba - Sénégal

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 5 000 €

LËNDE de Katy Lena Ndiaye – Sénégal

Produit par Oualid Baha - France

Prix ARTEKINO INTERNATIONAL doté de 6 000 €

WHALE BELLY de Sameh Alaa - Egypte

Produit par Mark Lotfy - Egypte