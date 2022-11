© Copyright : DR

Le film marocain «Goldfishes» («Poissons rouges») de Abdeslam Kelai (2022), a remporté hier soir, 6 novembre à Dakar, le grand prix de la septième édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB) dans la catégorie Compétition internationale (long-métrage).

La cérémonie de remise des prix de cette 7e édition du FIFB, a eu lieu à Dakar du 3 au 6 novembre, en présence de plusieurs diplomates, dont l'ambassadeur du Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

«Goldfishes» («Poissons rouges») de Abdeslam Kelai (2022), film d'un réalisateur marocain a aussi remporté un double prix d'interprétation, qui a été décerné aux actrices Jalila Talemni et Nisrine Erradi.

Dans «Goldfishes», divers aspects de la société marocaine sont finement décrits. Fidèle à ses origines, la ville de Larache, le réalisateur a voulu raconter l'existence de personnes méprisées, héros d'une certaine survie.

Au cours du Festival national du film de Tanger, à la mi-septembre dernier, «Goldfishes» («Poissons rouges»), avait été récompensé à trois reprises: le long-métrage de Abdeslam Kelai avait reçu le prix du scénario, celui du rôle principal féminin (décerné à Jalila Tlemsi), ainsi qu'une «mention spéciale de la critique».

Dans cette catégorie spécifique du FIFB, celle de la Compétition internationale, le prix du meilleur court-métrage a été accordé au film «L'homme vierge» du Sénégalais Dame Guèye, et le film «Twin Lakes Haven» du réalisateur rwandais Philbert Mbabazi Sharangabo a remporté le prix du meilleur court-métrage, dans la catégorie compétition «Ciné-jeunes».

Trois professionnels du cinéma ont formé le jury de cette édition: un producteur, Oumar Sall (président du jury de cette 7e édition), une actrice, Isabelle Kabano, et une directrice de casting, Khadija Saïdi Leclere.

Les organisateurs du Festival International du Film de Bruxelles ont choisi Dakar, capitale du Sénégal, pour exprimer de manière claire l'objectif général de leur projet: «améliorer l’offre de festivals» et «donner [leur] chance aux acteurs pour une prise en compte, dans l’optique de favoriser leur inclusion sociale et économique au Sénégal et [dans] le reste de l’Afrique».

Enfin, à simple titre de rappel, «La nuit des rois» de Philippe Lacoste (2020) avait remporté le Grand Prix de la 6e édition du Festival international du film de Bruxelles.