Artiste conceptuel et écrivain reconnu, Hicham Lasri fait un retour fracassant avec un cinquième roman, «Big Data Djihad», une déclaration de désamour sur fond de science-fiction et de frictions digitales, mais aussi le récit d’une catastrophe virtuelle, sans oublier une Revenge Fantasy. En voici les bonnes feuilles, un épisode après l’autre.

«Big Data Djihad», c’est une histoire d’amour vache, de réseaux sociaux HS, des émotions édulcorées, un Dieu qui ne compte que les larmes des femmes, un monde «qui pue la merde» car peuplé de «trous de balles». Dans un registre cru, Hicham Lasri dépeint donc une humanité enracinée dans la peur, qui fait le sel du monde moderne.

Le360 vous convie à découvrir les bonnes feuilles d’un roman décrivant un anti-héros génial, qui casse Internet pour punir une influenceuse qui l’a quitté, sans que toutes les polices du monde ne parviennent à savoir ni comment, ni pourquoi.

Un sourire neutre tire le coin de sa lèvre supérieure, dévoilant une dentition d’origine de rapace. Ce serait presque un sourire si les yeux n’étaient pas plongés dans l’obscurité.

- Tu sais que je ne suis pas là par hasard... ni toi... ni les autres... Quelque chose de terrible s’est passé dans le monde... Des effondrements économiques... l’écroulement des bases de la civilisation digitale... un terrible acte de terrorisme... On a les vidéos des caméras de surveillance, la reconnaissance faciale et tous les algorithmes que tu peux imaginer, qui disent que tu en es responsable!

- Il y a des victimes?

- Non!

- Ce n’est pas une guerre, ni un acte de terrorisme!

- Oui, tu me la joues comme Mao c’est ça...

- Lui, il a tué 36 millions de Chinois...

- Non, Mao ne tue pas les vies, il tue le mode de vie...

- Ah!

- Alors?

Je laisse passer quantité de secondes dans le silence qui s’étire entre nous. Elle ne semble pas satisfaite de mes réponses. Je n’aurai pas un bon point dans cet examen. Je suis foutu! Elle tente sur moi un coup de phreaking, un coup de fishing; le phishing ne marche pas sur moi, elle peut la jouer Triade CIA sur ma fraîche, mais ce n’est pas la saison. Elle se pose délicatement sur la chaise surgie de nulle part... Je commence à carafer mes émotions et mes idées pour les laisser respirer et décanter avant de les remettre dans la bouteille de mon faible corps pour affronter le rapace.

- Et pourquoi je ferais ça...

- Ferais quoi?

- Euh, je ne sais pas... Ce dont on m’accuse et qui semble grave... Tu sais, tous les Arabes ne sont pas terroristes...

- S’il te plaît... pas de cliché... pas toi... Please!

- Alors quoi?

- Dépouille-moi d’un doute ou deux...

- ...

- Tu n’es pas débile?

- ...

- Merci. Tu sais, on vit dans un monde où les motivations, ce n’est pas ce qui manque... Tiens... je vais te raconter une histoire... un truc rigolo... C’était un vieux mec... comme toi, un innocent... Parmi les jeux qu’il affectionnait le plus, certains faisaient suer, mais ce qu’il préférait le plus c’était celui de faire péter les jeunes filles glabres... Ce n’est pas qu’il fut un découvreur de talent pétomaniaque... ou The Voice... c’est juste que ça fonctionnait sur ses papilles et son odorat comme un aphrodisiaque orgasmique... Ce n’était pas un criminel, tant que les filles étaient majeures... il était juste détraqué... ou en avance sur son temps...

- Je ne suis pas!

- C’est juste pour te dire que le monde est un endroit très étrange... On ne peut pas en faire le tour mentalement sans s’abîmer quelque chose...

- Je ne suis toujours pas...

- Il faut courir alors...

- C’est quoi cette histoire écœurante?!