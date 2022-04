© Copyright : DR

Son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco a effectué, vendredi après-midi, 1er avril 2022, une visite à l'espace emblématique Bayt Dakira à Essaouira, ce haut lieu spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.

Au cours de cette visite, qui s’est déroulée en présence de la délégation accompagnant le prince Albert II, des présidents des conseils provincial et communal d’Essaouira, de membres de ces deux instances élues et de différents acteurs et personnalités de la ville, des explications exhaustives ont été données au Souverain monégasque par le conseiller du roi Mohammed VI et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, sur l’emblématique synagogue Slat Attia, ainsi que sur la richesse et la diversité du patrimoine culturel et cultuel de la communauté juive marocaine qu’abrite Bayt Dakira.

André Azoulay a également apporté des éclaircissements sur les divers objets, textes, photos et le film de l’exceptionnelle saga du judaïsme dans la ville d’Essaouira et de ses patrimoines: du cérémonial du thé à l’art poétique hébraïque, de l’orfèvrerie du filigrane de l’or et de l’argent à la broderie et à la confection de somptueux caftans, des arts culturels à la littérature et des rituels souiris à la synagogue aux grands comptoirs du négoce qui ont fait le rayonnement de Mogador aux XVIIIe et XIXe siècles.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite à Bayt Dakira, Son Altesse Sérénissime Albert II s’est dit «très heureux d’être au Maroc et dans cette magnifique cité historique d’Essaouira», se disant «très impressionné par ce qui a été réalisé dans ce magnifique espace de mémoire pour mettre en valeur le riche patrimoine de cette ville et sa région, mais aussi dans la perspective de montrer l’importance des deux cultures: juive et musulmane, sans oublier la culture amazighe, qui font partie de l’histoire de cette ville et du Maroc».

Il s’agit d’«un exemple pour nous tous qu’il peut y avoir une coexistence pacifique, qui peut contribuer à la richesse d’une ville et d’un pays», a-t-il soutenu. Et d'ajouter, «Je suis très heureux d’avoir effectué cette visite et j’en garderai vraiment un souvenir ému», a conclu le Souverain monégasque qui est arrivé vendredi matin à Essaouira pour une visite privée.

Bayt Dakira, qui présente et explique tous les passages de la vie juive à Essaouira, de la naissance au décès et de la Bar Mitzvah au mariage, est aussi un lieu de pédagogie grâce au Centre de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des relations entre le judaïsme et l’islam, qui constitue un espace d’échange entre les chercheurs de divers horizons et un espace de partage, de transmission et de résistance à l’amnésie.