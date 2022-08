© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Le thriller psychologique de Driss Roukhe «Jrada Malha» sera en compétition au prochain Festival national du film de Tanger, prévu du 16 au 24 septembre. Le comédien, réalisateur et scénariste en parle dans cet entretien accordé à Le360.

Tout le monde se souvient de «Bnat El Assas», la série diffusée pendant le ramadan 2021 sur Al Aoula. Le succès populaire de cette production, qui continue d'ailleurs d'être rediffusée sur plusieurs chaînes de la SNRT, fait que le premier long-métrage de son réalisateur, Driss Roukhe, est très attendu par le grand public. Conscient de cet intérêt, celui-ci souligne néanmoins que tout dans sa nouvelle œuvre diffère de «Bnat El Assas».

«Ce n’est pas du tout le même traitement, ni la même façon de travailler. "Jrada Malha" est un film sur le conditionnement, la manipulation. Nous tous les humains, dans cette société de consommation où nous vivons, nous sommes devenus comme une marchandise», explique Driss Roukhe.

Lauréat de l’Institut supérieur de l’animation dramatique et culturelle de Rabat, Roukhe a commencé sa carrière par l’interprétation en jouant dans plusieurs productions marocaines et internationales. On se rappelle notamment de sa prestation dans le film «Babel» du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu.

Roukhe a par la suite affuté ses armes dans la mise en scène, d’abord sur les planches dans les pièces de théâtre, puis à la télévision, où il s’est construit une belle réputation de réalisateur.