Tanger, son histoire de ville internationale haute en couleurs, ses mystères et ses charmes n’en finissent plus d’alimenter les fantasmes. Cette fois-ci, direction le Tanger langoureux de 1955…

Le 4 août dernier, la série "little birds" était dévoilée sur les chaines britanniques Sky Atlantic et Now TV. Produite par Warp Films, réalisée par Stacie Passon et tournée à Tarifa en Espagne, cette série, composée de six épisodes s’inspire du recueil de nouvelles Little birds (Les Petits oiseaux) d’Anaïs Nin, célèbre auteure d’œuvres érotiques, Américaine originaire de l'île de Cuba.

Au fil de cette collection écrite dans les années 1940, mais n'ayant été publiée qu'à titre posthume en 1979, histoires d’amour et de désirs s’entremêlent à des drames personnels et à des intrigues politiques.

C’est donc ce mix d’hédonisme et de conflits qui a été porté à l’écran, avec, pour toile de fond, la ville internationale de Tanger, en 1955.

Lucy Savage, une jeune héritière new-yorkaise fraîchement débarquée d'un paquebot transatlantique, y retrouve son fiancé, Hugo Cavendish-Smyth.

Scènes extraites de "Little birds".

Elle rêve d’amour et de leur future union, sous ce climat exotique, mais déchante très vite, refroidie par l’accueil distant que lui réserve son futur mari. La jeune femme décide alors de partir à l’aventure dans cette ville à la fois mystérieuse et décadente.

Le personnage de Jane Savage.

Dans sa quête d’une vie départie de conventions et de codes sociaux, Lucy Savage découvre une ville où le colonialisme vit ses derniers instants.

C’est dans ce Tanger, à l’aube de l’indépendance, en pleine mutation, que la jeune femme en quête de liberté fait la rencontre de personnages atypiques, à l’instar de la dominatrice Cheriga Lamor, et se libère petit à petit de son ancienne vie.

Côté casting, on retrouve dans le rôle de Lucy Savage, Juno Temple, actrice britannique qui s'est notamment illustrée dans "Maléfique", auc côtés d'Angelina Jolie.

Autres têtes d'affiche, Rossy de Palma, actrice espagnole et égérie du réalisateur Pedro Almodovar, ou encore Jean-Marc Barr, le héros de l'inoubliable "Le Grand Bleu" de Luc Besson (1988), un film qui a marqué toute une génération.