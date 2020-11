Diapo. Les artistes, les poètes et les historiens de l’art rendent hommage à Mohamed Melehi

À l’initiative de Brahim Alaoui et de Mohamed El Baz, des artistes, des poètes et des historiens de l’art, qui ont connu Mohamed Melehi, décédé le 28 octobre, lui rendent un vibrant hommage. Des témoignages poignants, qui éclairent sous des angles peu connus la personnalité et l’art de Melehi.

Vous trouverez ci-joint le livret téléchargeable en PDF. hommage à Mohamed Melehi.pdf

Par Le360