© Copyright : DR

Dans Jurassic Park III, le Spinosaurus affrontait sur terre le redoutable T-Rex... Une grosse erreur que viennent de rectifier des scientifiques avec de nouvelles découvertes réalisées dans le Sud marocain.

Depuis la première découverte en 1912 du Spinosaurus aegyptiacus par le paléontologue allemand Ernst Freiherr Stromer Von Reichenbach, les scientifiques s’accordaient à penser que ce monstre géant évoluait sur terre.

C’est d’ailleurs l’image qu’en donne le film Jurassic Parc, mais à tort. En effet, des paléontologues de l’université de Portsmouth ont publié les résultats de leurs nouvelles recherches le 21 septembre dans la revue Cretaceous Research.

Dans Jurassic Park, le combat du T-Rex et du Spinosaurus.

© Copyright : DR

Les scientifiques y apportent d’autres éléments de preuve attestant que le spinosaurus qui mesurait 6 tonnes et 15 mètres de long était en fait un prédateur d’eau douce.

Ces avancées scientifiques résultent de recherches menées en octobre et novembre 2019 dans le sud-est du Maroc, et plus précisément sur le plateau des Kem Kem où coulaient, il y a 100 millions d’années, des rivières.

C’est ici que les chercheurs ont fait la découverte de 1200 dents de dinosaures, dont près de la moitié appartiennent à des Spinosaurus aegyptiacus. Un nouvel élément de taille, qui conforte donc la thèse selon laquelle cet animal vivait principalement dans l’eau plutôt que sur les rives.