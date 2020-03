© Copyright : DR

Le Salon du livre de Paris, qui devait se tenir du 20 au 23 mars Porte de Versailles, a été annulé en raison des risques liés au coronavirus. L'évènement rassemble chaque année plus de 160 000 visiteurs.

L'épidémie de coronavirus a provoqué l'annulation du salon Livre Paris, qui était prévu du 20 au 23 mars, infligeant un coup dur à un secteur de l'édition.

«A la suite des décisions gouvernementales d'interdire des rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné, nous avons pris avec regret la décision d'annuler l'édition 2020», a indiqué le président du salon, Vincent Montaigne, dans un communiqué dimanche soir.

«Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de Livre Paris: éditeurs, exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de 50 pays, et bien sûr notre public familial de plus de 160 000 visiteurs chaque année», poursuit Montagne, qui préside également le Syndicat national de l'édition (SNE).

«Les conséquences économiques de cette annulation ne font, à ce stade, l'objet d'aucune mesure chiffrée», avait déploré le Syndicat, qui regroupe des centaines d'éditeurs.

Beaucoup d'entre eux, aux finances fragiles, ne vont probablement pas recouvrer tout l'investissement qu'ils font chaque année dans ce salon, une vitrine importante.