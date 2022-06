© Copyright : Le360 (photomontage)

Réalisatrice marocaine et fondatrice du Festival annuel du film arabe de Dublin (DAFF), Zahara Moufid se prépare à une nouvelle expérience dans le monde du cinéma en réalisant un long-métrage consacré aux femmes. Celle qui réside en Irlande, a choisi la belle Sofia Saidi pour le premier rôle.

La productrice, actrice et scénariste marocaine Zahara Moufid se lance dans un nouveau projet: l'écriture du scénario et la réalisation d’un long-métrage consacré à la condition féminine, dans lequel la top, actrice et chanteuse marocaine Sofia Saidi interprétera le rôle principal, indique le site Swords Today.

«J’ai écrit le scénario lorsque ma fille, l’actrice Amira Sheridan, m’a demandé de le faire. Je pense justement à elle pour interpréter le rôle d’une adolescente», a-t-elle confié.

La réalisatrice a déjà une idée bien précise sur l’héroïne du film: «j’ai été très impressionnée par les talentueux acteurs marocains, notamment Sofia Saidi. Je la vois dans le rôle principal de ce long-métrage. Elle est incroyable et talentueuse, et je suis très heureuse de travailler avec elle, elle le fera merveilleusement bien».

Ce nouveau long-métrage, qui a pour thématique la famille et les femmes, sera produit par un talentueux réalisateur irlandais: Jim Sheridan. Présentant son projet, la cinéaste marocaine a aussi indiqué que des représentants de différentes cultures y prendront part. «C’est toujours plaisant de voir d’excellents actrices et acteurs marocains, et je serai heureuse de les regarder jouer, en particulier Sofia», a-t-elle expliqué.

Quant à Sofia Saidi, elle s’est dite heureuse et honorée de pouvoir participer à ce nouveau projet: «l’idée a été suggérée par Zahara Moufid qui, rappelons-le, représente le Maroc de la plus belles des manières en Irlande. J’ai lu le scénario du film et je trouve l’histoire très originale. J’ai hâte de travailler avec elle».

Sofia Saidi a grandi à Rabat, et dispose d'un master de recherche en évolutions stratégiques technologiques et organisationnelles, ainsi que d’un second master, en management stratégique et entrepreneuriat.

Egalement mannequin, elle a remporté à deux reprises la couronne «Miss Arabe» au World Next Top Model 2020, à Beyrouth. Agée de 26 ans, la belle brune vit à Paris.

Quant à Zahara Moufid, promouvoir l’image du Maroc en Irlande est l'un des buts qu'elle recherche depuis l'Irlande. D’ailleurs, le Festival annuel du film arabe de Dublin (DAFF) est un projet qui a pris vie en collaboration avec le cinéaste Jim Sheridan qui, il est utile de le mentionner, est aussi le père de sa fille, Amira Sheridan.

Mettre en place un Red Carpet 100% marocain faisant du Maroc l’invité d’honneur, est le second grand projet de Zahara Moufid. Le but ultime étant de diffuser une belle image du Royaume, de mettre en lumière la culture arabe, et de faire découvrir à un public occidental, Irlandais en particulier, le cinéma marocain et arabe.