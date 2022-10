© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (photomontage)

VidéoChaama, dont la reprise de «Hia Hia», le fameux tube de Hajja Hamdaouia cartonne actuellement sur les réseaux sociaux, vient de signer le générique de la série «Bhit Hyatek» diffusée depuis jeudi dernier sur 2M. Elle a accepté de donner une interview, et explique sa décision de ne pas vouloir se montrer.

Elle a repris «Hia Hia» de la défunte Hajja Hamdaouia, et c'est d'ailleurs cette reprise en duo avec le compositeur et producteur algérien Mouhcine Bilal, dit «Eljoee», qui l’a propulsée sur le devant de la scène. La viralité est immédiate et, depuis, le succès ne se dément pas. Au Maroc comme ailleurs dans le monde arabe, Chaama et sur bien des langues, des TikToks et même des sonneries de téléphones.

Bercée par la musique depuis son adolescence, Chaama est devenue célèbre un peu malgré elle sur les réseaux sociaux. Sur Internet, nulle trace de son vrai visage. Seul son portrait dessiné, tel un manga, se laisse voir sur sa chaîne YouTube.

L’artiste a décidé de ne pas dévoiler son visage, ni son identité. Aucune sortie médiatique à visage découvert. Ce que l'on sait, c'est qu'elle vit en Europe où, contactée par Le360, elle a accepté de répondre à quelques questions, mais une fois encore sans révéler son identité.

«On me pose cette question et je vous avoue que je ne vois pas en quoi c’est important de voir mon visage. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser au travail des chanteurs et des chanteuses dans le monde, lorsque j’écoutais Fayrouz par exemple, je n’ai jamais cherché à voir à quoi elle ressemblait. Idem pour les animateurs radio de mes émissions préférées», signale Chaama au téléphone.

Mais pourra-t-elle un jour changer d'avis? Une question qui n'est pas d'actualité, répond-elle.

En plus de reprises de chansons de plusieurs artistes, aussi bien marocains qu'étrangers, Chaama a aussi réalisé la chanson du générique d'une série diffusée sur 2M, «Bghit Hyatek», diffusée depuis jeudi dernier.

«Le réalisateur Chawki El Oufir m’a proposé de travailler sur le générique de cette série. Il m’a accompagnée, m’a beaucoup parlé des personnages et du synopsis. Cela s’est fait à distance, puisque je ne vis pas au Maroc, mais c’était une très belle expérience, l’une des plus belles de ma vie», a-t-elle révélé.

A-t-elle l'intention de travailler en duo avec un artiste marocain? Réponse de Chaama: peut-être Asmaa Lemnawar, dont elle a avoué être une fervente admiratrice.