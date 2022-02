Kenza Safouane, directrice générale de AFLAMIN, et Nabil Ayouch, réalisateur et producteur, à la tête de ALI'N Production dont une des sociétés, Good Fellows, a lancé la plateforme marocaine de streaming, lors de la soirée de lancement, jeudi 24 février 2022.

L'offre de streaming au Maroc commence à s'étoffer considérablement... Après Netflix et Amazon prime, c'est au tour d'Aflamin de préparer son arrivée dans le secteur des industries créatives. Cette première plateforme de streaming dédiée au cinéma marocain sera un outil de découverte du 7e art dans toute sa diversité.

Après un tour d'horizon des films qui débarquent sur Netflix et Amazon Prime, il est maintenant temps de faire de même sur Aflamin. Lancée hier soir, jeudi 24 février 2022, par Good Fellows, société du groupe ALI’N Productions dirigé par le célèbre réalisateur et producteur marocain Nabil Ayouch, Aflamin est la première plateforme de streaming dédié au 7e art marocain, d’hier et d’aujourd’hui, mais pas seulement. Ce service en ligne apporte, en effet, une large offre de films indépendants du Maroc, mais aussi de tous les continents, pour la plupart primés dans les plus grands festivals internationaux.

L’enjeu principal d'Aflamin est de répondre à un besoin culturel essentiel, en présentant, d’ici deux ans, la quasi-totalité du cinéma marocain. De ce fait, elle permettra aux fans de cinéma de découvrir d'anciennes et (de nouvelles) productions marquantes.

«Grâce à Aflamin, il est question de participer à la démocratisation et à l’éducation à l’image, et de permettre à tous les amoureux du cinéma marocain de se retrouver sur Aflamin, pour voir, revoir, visiter et revisiter ensemble les films marocains, et pas que ceux de fiction, mais également les films documentaires et les courts-métrages, parce que c’est toujours très émouvant de voir les premiers pas d’un réalisateur et d’une réalisatrice», a déclaré Nabil Ayouch, cinéaste et réalisateur marocain, interrogé par Le360.

Accessible sur abonnement, ou moyennant un système de location, Aflamin propose aux utilisateurs de s’abonner pour un, trois ou six mois sans engagement. Autre formule, une location de films est accessible pour 48 heures. Il faut débourser 10 dirhams pour un abonnement-test d’une journée. Pour 45 dirhams, la durée s'étale à un mois, 120 dirhams pour trois mois et 230 dirhams pour six mois, toujours sans engagement. «Les tarifs parfaitement étudiés sont considérés comme corrects, et à la portée» de la majorité des cinéphiles, précise Nabil Ayouch.

De ce fait, Aflamin propose à ses clients de payer, de manière sécurisée, soit par carte bancaire soit en liquide, en choisissant le paiement PayExpress (abonnement ou recharge) sur la plateforme le temps de régler leur achat (en espèces) dans l’un des 3000 points physiques: CashPlus, Al Barid Bank, ou d’autres partenaires.

Aflamin est, par ailleurs, motivée par d’autres ambitions, notamment celle de faire connaître au public international, le cinéma marocain. Chaque film proposé sur la plateforme est accompagné d’un descriptif qui comprend un synopsis, les distinctions récoltées, ainsi qu’une revue de presse, des informations techniques et des anecdotes du tournage. Elle met également en avant tous les mois de 3 à 5 titres, essentiellement marocains, en plus de cycles thématiques tout au long de l’année.

Avec cet effort de programmation diversifiée, d’éditorialisation et de prescription, Aflamin propose de contribuer à étendre la fibre cinéphile dans le Royaume, en participant à l’éducation à l’image, et en aiguisant le regard du grand public sur les films, et plus généralement leur regard sur le monde.

«Que ce soit pour les réalisateurs, les producteurs ou les spectateurs, Aflamin est un endroit où ils peuvent voir et revoir le cinéma, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui», explique Kenza Safouane, directrice générale de Aflamin.

Que ce soit via le site web (www.aflamin.com), les applications téléchargeables sur smartphone et sur Smart TV Android, la plateforme de streaming Aflamin propose un éventail de courts et longs-métrages à voir et à revoir.