VidéoLes obsèques du comédien et humoriste Abderrahim Tounsi alias Abderraouf, décédé à l'âge de 86 ans, ont eu lieu ce lundi 2 janvier 2023 au cimetière Achouhada, à Casablanca, en présence des proches du défunt et de plusieurs figures de la scène artistique marocaine. Les images.

La dépouille de feu Abderrahim Tounsi, pionnier de l’humour au Maroc, a été inhumée après les prières d’al Asr et du Mort, dans une atmosphère de forte émotion, de tristesse et de deuil.

Les obsèques de cet incomparable comédien se sont déroulées en présence de membres de sa famille et de ses amis, mais également de personnalités du monde de l’art et de la scène humoristique marocaine.

«Aucun mot ne pourrait exprimer la grandeur de feu Abderraouf. C’est le père spirituel de tous les artistes au Maroc. C’est lui qui nous a initiés aux tournées théâtrales. Il ne ménageait aucun effort pour dessiner le sourire sur le visage des Marocains, même dans les régions les plus éloignées», a indiqué, avec émotion, le comédien Jawad Sayeh, tout en implorant le Très Haut de rétribuer le défunt pour ses bienfaits.

Pour sa part, l’artiste Cherki Sarrouti a souligné que «Abderraouf a fait connaître et rayonner la comédie marocaine dans le monde arabe. Tout le monde connaît Abderrahim Tounsi. Il était l’ambassadeur du patrimoine et de l’artisanat marocains grâce à son style vestimentaire et son célèbre jabador. Que Dieu ait son âme», a-t-il déclaré.

Le compagnon du défunt, l’artiste Oujoud Boujemaa, connu sous le nom de Ba-Azizi, a tenu, lui aussi à rendre hommage à son fidèle ami en se remémorant leur parcours commun et leurs tournées théâtrales dans les différentes villes du Royaume.

«Nous avons passé de très bons moments ensemble, nous n’avons jamais été fâchés, Si Abderraouf était un grand homme. Que Dieu ait son âme», a-t-il indiqué.

Abderraouf, qui avait débuté sa carrière artistique dans les années 60, a marqué la mémoire de plusieurs générations de Marocains par son style bouffon, avec sa voix nasillarde, sa chéchia rouge, son jabador et son seroual colorés.

Pendant sa longue carrière, le défunt a laissé un florilège d'œuvres, des centaines de sketchs, d'innombrables passages à la télévision et deux œuvres cinématographiques, Majid (2011) et Ammi (2016).