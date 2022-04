© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Le rendez-vous «Fait-main expo» est de retour cette année pour une seconde édition sous le signe de la relance et du renouveau. Ce salon dédié à la promotion de l’art et de la création marocaine ouvre ses portes jusqu’au dimanche 17 avril 2022, à Casablanca. Les images.

Fait-main expo, salon dédié à la promotion de l’art et de la création marocaine, revient cette année à Casablanca pour une deuxième édition sous le signe de la relance et du renouveau. Trois journées, du 15 au 17 avril, durant lesquelles les créateurs présentent leurs dernières réalisations. Tous les genres créatifs se donnent rendez-vous: fashion, maroquinerie, joaillerie, peinture, livres, accessoires, et cosmétique.

«L’organisation de Fait-main expo, dans sa deuxième édition, a pour objectif de présenter les créateurs du salon et de les rapprocher de leur public. Cette année, nous comptons une vingtaine d’exposants, parmi eux, des créateurs de bijoux, de tapis marocains. Sont présents également ceux qui font de la haute couture, des décors et de la peinture», déclare Omar Ktiri, organisateur de l’évènement, interrogé par Le360.

Rassemblant artistes et artisans des quatre coins du Royaume, cette expo-vente a pour vocation d’accompagner ces créateurs, Marocains et étrangers, et de soutenir leur activité pour une meilleure relance économique post-Covid, de faire connaître chaque marque, et d’aider les exposants à booster leurs ventes.

«C’est ma première participation à Fait-main expo. Je cherchais à présenter mon travail au grand public, j’ai donc joint les organisateurs et me voilà. Je fais de la broderie, et je travaille au point de croix depuis toujours. Au Maroc, cette technique est énormément utilisée dans la couture des tenues traditionnelles marocaines, et j’ai décidé de faire pareil, mais sur des tableaux et des coussins», détaille une exposante.

Fait-main expo est une initiative inclusive lancée en mai 2021, qui tend à relancer l'économie, qui souffre des répercussions de la pandémie, en offrant des opportunités de rencontres entre créateurs et public.