Il est Marocain, Anglais et Français. Il vient d'être sacré "Arab Star of Tomorrow 2020 par le célèbre magazine de cinéma "Screen International" pour son rôle dans le film "Redemption day" de Hicham Hajji. Lui, c'est Brice El Glaoui Bexter, le petit-fils de l'artiste-peintre défunt Hassan El Glaoui.

Le comédien anglo-marocain de trente ans, Brice El Glaoui Bexter, vient d’être nommé Arab Star of Tomorrow 2020 par le magazine Screen International. Une belle consécration pour le comédien à l’affiche du film «Redemption Day» de Hicham Hajji, qui sort le 8 janvier prochain.

«C’est le fruit de 13 ans de carrière. Je suis très touché par ce prix même si je n’arrive pas à croire que je suis la star de demain», confie l’acteur depuis le Caire où il est distingué Arab Star of Tomorow par le magazine cinéma de renom Screen International, lors du Festival International du Caire.

Petit-fils du peintre Hassan El Glaoui, Brice El Glaoui Bexter, fruit d’un mariage mixte et riche de plusieurs cultures, a choisi de rentrer au Maroc, il y a quelques années pour faire carrière dans le pays où il a grandi, élevé par ses grands-parents à Rabat.

Après des études à Paris et New York, au Lee Strasberg Theater and Film Institute, il est la doublure lumière de Mark Strong ainsi que Leonardo DiCaprio sur le tournage de Body of Lies de Ridley Scott en 2008, là où tout a commencé.

Aujourd’hui, Brice El Glaoui est dans la liste des cinq réalisateurs et acteurs du monde arabe influents de l’année 2020. Prix décerné tous les ans, le comédien marocain succède à Nisrin Errad et devient le digne représentant du Maroc et du cinéma marocain.

« C’est grâce à Hicham Hajji, réalisateur qui m’a donné ma chance dans son film Redemption Day, que je suis dans cette liste», confie l’acteur qui campe le rôle de Younes Laalej, agent haut gradé du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), patriote moderne au service du Maroc aux côtés de Gary Dourdan et Andy Garcia.