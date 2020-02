© Copyright : DR

Un seul bouquiniste va finalement participer au Salon International de l’édition et du livre de Casablanca. Abdellah le Bouquiniste, qui tient boutique à Rabat, participe à cette édition 2020. Le ministre Hassan Abyaba avait pourtant affirmé que les livres usagés n’avaient pas droit au chapitre.

Après s’être vu signifier que son stand au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca, lui était refusé, Abdellah le Bouquiniste, dont la boutique est à Rabat, a finalement eu gain de cause.

A cinq jours de l’ouverture du salon, ce célèbre vendeur de livres usagés, a obtenu un stand qu’il a pu payer comme d’habitude. Pourtant, répondant à la question de Youssef Bourra, président de l’Association casablancaise des bouquinistes, le ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, avait déclaré en conférence de presse vendredi dernier que les bouquinistes ne participeraient pas, arguant qu’ils ont déjà leur propre salon à Casablanca, au quartier Derb Sutan et que son département le soutient suffisamment.

Youssef Bourra le confirme. "Aux dernières nouvelles, Abdellah le Bouquiniste ne participait pas au Salon face au refus du ministère, mais je viens d’apprendre qu’il a obtenu un stand à la dernière minute". Ce dernier souligne que depuis quatre ans, quatre bouquinistes avaient habituellement des stands, mais le ministère de la Culture leur interdisait de vendre des livres, sous prétexte que le SIEL était destiné aux dernières et récentes parutions.





Abdellah avoue ne pas comprendre le cafouillage autour de la participation des bouquinistes à l’édition 2020, mais se réjouit d’avoir finalement pu obtenir un stand et d’y exposer près d’un millier d’ouvrages.